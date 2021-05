Boeny – Prix minimal de 2 000 ariary à l’exportation du black eyes

Le prix de référence du black-eyes à l’exportation a été tranché à l’unanimité, hier, entre les acteurs directs de la filière. La réunion des acteurs directs de la filière black-eyes ou « lojy » avec la Plateforme régionale de concertation et de pilotage organisée par la région Boeny s’est déroulée à la Chambre de commerce et d’industrie de Mahajanga hier. Les producteurs ont proposé un prix minimal de 2400 ariary à la vente, mais finalement il a été fixé à 2000 ariary, contre 1600 ariary l’année dernière. Soit 806 USD le prix de la tonne à l’exportation.

« Le prix à 1600 ariary est trop faible pour les producteurs et n’est pas du tout rentable. Les dépenses et les charges annuelles à chaque campagne sont nombreuses. L’année dernière, les surfaces cultivées ont diminué de 40% à cause des cyclones et du changement climatique. Cette année encore, la production va certainement diminuer. Le salaire de la main-d’œuvre a augmenté à plus de 35 000 ariary la journée. Le coût des semences a également haussé à 2000 ariary le kapoaka soit 8 000 ariary le kilo. Tout cela sans parler des produits phytosanitaires qui reviennent très chers, 35 000 ariary le litre. Pourtant, le besoin est d’un litre par hectare», indique le maire de la commune urbaine d’AmbatoBoeny, Jean-Valérien Rakoto, représentant de producteurs.

Seuls trois producteurs ont participé à cette réunion. Mis à part celui d’Ambato-Boeny, les représentants de Manerinerina et de Mitsinjo ont été présents. Les collecteurs ont été les grands absents. En revanche, les exportateurs sont venus nombreux.

Les directeurs régionaux de l’Agriculture et celui du Commerce, le gouverneur de la région Boeny, le directeur du développement régional et le président de la Plateforme ont dirigé la réunion.