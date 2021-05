Antsirabe – Une maison à étages prend feu

Un incendie en plein centre-ville d’Antsirabe, dimanche. C’est une maison de deux étages qui a été la proie des flammes. L’origine du feu n’a pas bien été déterminée. Une enquête a été diligentée pour en savoir davantage.

Le dernier étage d’où venaient les flammes a été le plus touché. Le préjudice matériel n’a pas pu encore être estimé. Personne n’est blessée dans ce sinistre. Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée, d’après les informations reçues. Les locataires ont réussi à évacuer très rapidement la maison.

La commune urbaine d’Antsirabe ne dispose pas d’une organisation de secours dont des sapeurs-pompiers. Elle demande de l’aide aux grandes usines à chaque fois qu’un incendie se produit dans la ville.

Cette fois, le fokonolona ne pouvait qu’observer dans un premier temps. Mais finalement, il a été obligé d’agir et d’utiliser le matériel disponible, tel les seaux et simples tuyaux pour conduire l’eau et arroser le bâtiment en feu.

Les commerces et maisons mitoyens ont été épargnés. La foule s’est entraidée pour venir à bout des flammes. La circulation a été coupée pendant qu’elle s’activait à maîtriser le feu.