Antananarivo – Vers une amélioration de la gestion des ordure

Le ramassage des ordures à Antananarivo passe à la vitesse supérieure. Depuis ce weekend, les camions effectuent plusieurs allers retours, entre les bacs et le site de décharge à Andralanitra, de jour comme de nuit. Les résultats sont visibles sur le terrain. Les monticules d’ordures ont disparu, dans plusieurs quartiers. « La CUA a fait une opération coup de poing, dimanche. Les camions sont revenus dès la nuit du lundi. Si le ramassage des ordures, continue à ce rythme, les déchets ne risqueront plus de gêner la circulation, en bloquant une partie de la chaussée. Les camions ne passaient que tous les trois ou quatre jours, auparavant. » indique un responsable du fokontany d’Andraisoro, hier.

« Les ordures ne doivent plus s’entasser dans les bacs », se lance comme défi la Société municipale d’assainissement (SMA), rattachée à la commune urbaine d’Antananarivo (CUA).

À entendre le directeur général de la SMA, le colonel Jaona Lalaina Andrianaivo Ravoavy, les méthodes de travail se sont améliorées, depuis le transfert de la gestion des ordures et de l’assainissement à la CUA. « La CUA s’efforce de trouver les ressources nécessaires. Et la SMA assure la bonne gestion. De même, l’organisation est plus souple. L’attribution de chaque partie est claire. Les problèmes n’ont pas disparu, certes, mais des solutions sont vites trouvées », indique la source.

Le Service autonome pour le maintien de la ville d’Antananarivo (Samva), rattaché au ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, a été dissout au mois de février. Il a été remplacé par la Sma, créée au sein de la CUA. Depuis, les moyens de la SMA ont augmenté. Vingt-trois camions sont, actuellement, fonctionnels, contre une dizaine, au mois de septembre. Les dix-huit appartiennent à la SMA, et le reste sont des locations. Des techniciens estiment, pourtant, que ce n’est pas encore assez. « Il faudra au moins une quarantaine de camions opérationnels, pour vider tous les bacs à ordure de la ville d’Antananarivo. » a soulevé une source.

Le colonel Jaona Lalaina Andrianaivo Ravoavy, pour sa part, rappelle que la SMA ne doit pas être l’unique responsable de l’assainissement de la ville d’Antananarivo. Il exhorte la contribution de tout le monde.