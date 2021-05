Affaire vendeuse de jumeaux-Toliara : Suivi de la santé mentale de la mère

Des jumeaux allaient être vendus sur le marché d’Ankilikoaka le 23 février. Ils ont été sauvés par un jeune fille qui est intervenue à temps.

ÂGÉS seulement de trois mois, des ju­meaux, un garçon et une fille, ont failli être vendus par leur mère au marché d’Ankililoaka, dans le district de Toliara II. C’était le 23 février. Elle a été stoppée dans son élan grâce à l’intervention d’une jeune fille qui a fait une publication sur les réseaux sociaux et pris l’initiative d’aider provisoirement la mère et ses enfants. Depuis, la direction régionale de la Population et de la promotion de la femme d’Atsimo Andrefana, avec des partenaires comme l’Unicef et l’ONG Bel Avenir, ont suivi l’affaire.

La mère a été transférée à Toliara pour un suivi psychiatrique. Elle a été accompagnée par ses deux parents et les jumeaux. « Masivelo, la jeune mère de 27 ans, a été diagnostiquée d’un retard mental. Elle agit comme une enfant de 10 ans. Quand elle ressent le besoin de manger, par exemple, elle laisse ses enfants et part chercher à manger. En revanche, j’ai remarqué que Masivelo aime ses enfants et ne désire pas en être séparée », explique le médecin qui l’a traitée.

Durable

Aucun médicament spécifique n’a été administré à la jeune mère, mais le médecin a exigé un contrôle mensuel de son état de santé et il a également été question que Masivelo doit être assistée par ses parents pour élever les jumeaux. Des aides matérielles ont été fournies à la famille venant des partenaires ainsi que la direction de la Population. Des actions à long terme sont envisagées pour la jeune mère.

L’ONG Bel Avenir prendra en charge l’insertion de Masivelo en milieu professionnel, par divers essais dans les activités professionalisantes que fournit l’ONG aux personnes vulnérables. « L’objectif est que Masivelo puisse, petit à petit, prendre sa vie en main malgré son retard mental. Elle a les capacités et la volonté d’avancer », souligne l’intervenant social qui l’a suivie dans le processus d’accompagnement entamé jusqu’ici.