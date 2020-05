Tsiroanomandidy – Une femme enceinte contracte le Covid-19

Parmi les quinze nouveaux malades du coronavirus déclarés hier figure une femme enceinte employée d’Ambatovy arrivée à Tsiroanomandidy en provenance de Toamasina.

Quinze nouveaux malades et cinq guéris découverts. C’est le bilan annoncé hier par rapport à la pandémie de coronavirus qui gagne progressivement les régions vers lesquelles se sont déplacées des personnes venant des villes déjà infestées. C’est le cas à Tsiroanomandidy qui est le chef-lieu de la région Bongolava où l’un des nouveaux malades annoncés hier se trouve actuellement. « Cette personne est arrivée dans la ville le 15 mai dernier afin d’accoucher chez ses parents. Elle vient de Toamasina où elle travaille comme employée au site de l’entreprise Ambatovy. Les voisins ont immédiatement lancé l’alerte face à cette venue et le comité de vigilance dans le Fokontany où se trouve le domicile des parents de cette femme s’est vite saisi de l’affaire. Chaque comité de vigilance composé de dix personnes veille sur la santé, la sécurité et le ravitaillement dans son Fokontany d’implantation. Un test de diagnostic rapide ou TDR est vite entamé », indique le maire de Tsiroanomandidy, Mananjara Jaona Razafindredohy. En dépit du résultat négatif du TDR, deux tests d’identification rapide du coronavirus dans l’organisme ou PCR espacés de 48 heures ont permis de conclure à la classification de cette personne venue de Toamasina parmi les porteurs de la covid-19.

Rigueur

Le risque de contamination est déjà évité à Tsiroanomandidy malgré l’annonce officielle du tout premier cas de coronavirus dans cette ville hier. Comme c’est le cas dans le Sud de l’île, le coronavirus débarque en régions au travers de personnes en provenance d’autres villes comme Toamasina. « La patiente est bien prise en soins car elle est isolée dans une enceinte en dehors de la ville, appartenant à la Fofifa, un centre de recherches sur l’agriculture. Tout son entourage, composé de sept personnes, est placé en quarantaine », conclut Mananjara Jaona Razafindredohy, maire de Tsiroanomandidy. Les quatorze autres malades déclarés hier sont issus de trois villes différentes. Onze sont à Toamasina, un à Moramanga et deux sont à Antananarivo. Selon la porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, « La détection des nouveaux malades permet d’identifier qui sont porteurs du coronavirus ». Avec les chiffres rapportés hier, le nombre de malade du coronavirus en traitement s’élève à trois cent quatre-vingt-treize tandis que le nombre de guéris évolue lentement. Hospitalisés au centre hospitalier de Befelatanana dans la capitale, quatre patients sont déclarés guéris hier avec un autre interné à Fianarantsoa. La découverte de ces cinq nouveaux guéris porte le nombre de cas de guérison à cent quarante-sept.