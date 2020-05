Service – Le système de paiement sans contact s’améliore

Les modes de consommation ont radicalement évolué avec l’état d’urgence sanitaire. Les moyens de transactions commerciales suivent aussi cette tendance.

Réduire les risques de propagation du coronavirus à travers les billets de banque. C’est en ce sens que certains établissements financiers optent pour l’amélioration de leurs services de paiements par carte. Le système de paiement sans contact a fait son apparition il y a près de dix ans et ne commence à prendre ses marques que maintenant dans la grande île. Si la plupart des commerçants utilisent des gants, le risque de contamination au contact d’autres clients est bien réel, et beaucoup se demandent ce qu’il en est des billets de banque et des pièces de monnaie.

La société générale Madagascar, avec plus de 65% de sa clientèle actuelle équipée de cartes, suit cette tendance afin de contribuer à renforcer les gestes barrières contre le covid-19. « Le paiement sans contact est un mode de paiement très pratique, au lieu d’insérer la carte dans le terminal de paiement électronique (TPE), nos clients auront juste à poser tout simplement au-dessus du TPE pour conclure l’achat » explique Guillaume Lecompte Directeur commercial Entreprises adjoint et Responsable Banque transactionnelle de la Société Générale. Le lancement du paiement sans contact sur le marché offre une nouvelle façon de payer et un nouveau mode d’encaissement rapide qui favorise la consommation.

Piratage

Aussi, il augmente le taux d’utilisation des cartes par rapport au paiement par espèces. Ainsi, un pas supplémentaire de la dématérialisation des moyens de paiements dans le pays est franchi.

Cependant, bien qu’aucun cas de piratage d’un service de paiement de ce type n’ait été signalé jusqu’à présent à Madagascar, il est possible que les réticences chez certains usagers ne représentent un facteur de blocage pour l’utilisation de ce type de transaction. Pour les générations qui ne sont pas habituées aux nouvelles technologies, le concept de règlement général sur la protection de données personnelles est loin d’être un argument suffisant pour les rassurer.

Ainsi ce type de personne préfèrera toujours un paiement classique à cette nouvelle technologie. « En plus de faire gagner du temps aux porteurs lors des paiements, le règlement des transactions sans contact est garanti dans les mêmes conditions que celui des opérations par carte bancaire classique, ainsi chaque transaction est sécurisée. Quant aux commerçants, avec le TPE sans contact, ils bénéficieront d’une rapidité d’encaissement, moins d’espèces à gérer. Le paiement sans contact offre également l’avantage de limiter les manipulations de la carte au moment du paiement, disponible également via téléphone avec Google Pay, Apple Pay » rassure le responsable banque transactionnelle de la Société Générale. Les cartes bancaires de l’établissement équipées de cette nouvelle fonctionnalité sont les visas Varongy, Ebene et Ebenor produites depuis juin 2019 ainsi que toutes les prochaines souscriptions ou renouvellements.