Antsiranana – covid-19 : Les dons abondent

Quelques semaines après l’appel aux dons, ces derniers commencent à affluer dans le bureau du Centre de Commandement Opérationnel Régional Covid-19 Diana (CCOR). Les industriels, commerçants, entreprises, ONGs ont fait un beau geste pour la communauté Antsiranaise afin de soutenir la lutte anti-coronavirus. Ces généreux donateurs ont offert des masques, des gants, des savons, des bouteilles de gel désinfectant, des dispositifs de lavage de mains, voire même du carburant et des sacs de riz destinés à ceux qui en ont besoin. A savoir les personnels de la santé, les éléments des forces de sécurité, les personnes vulnérables ainsi que les simples citoyens.

Le fait le plus marquant de la fin de cette semaine a été la remise de 20 000 dispositifs de protection bucconasale par la société OSO Farming, représentée par La Gambas de l’Ankarana. Cette société fortement connue pour l’élevage immense de crevette bio dans la partie ouest d’Ambilobe, est consciente du danger de la contagion de la pandémie s’il n’existe aucune prise de mesure préventive.

Afin de contribuer au combat contre cette pandémie, elle a offert ces masques faciaux via son représentant Rollin Benitoto, responsable relation publique et communautaire. Ces masques seront redistribués dans la ville d’Antsiranana, dans les districts et plus particulièrement, aux habitants de la commune rurale d’Antsaravibe-Ambilobe où ladite société est installée.

« Vue le danger de l’actuelle pandémie, après réflexion et entrevue avec le CCOR Diana, l’OSO Farming, en sa qualité de société responsable, a décidé de contribuer au combat contre le COVID-19, en offrant ces masques faciaux à la population Antsiranaise pour les soutenir dans la lutte» a expliqué Rollin Benitoto. Ce dernier a ajouté que l’OSO Farming va distribuer 3, 5 tonnes de crevettes pour les personnes vulnérables de la région de Mahavavy.

De son côté, le président du CCOR Diana a exprimé son impression et sa gratitude envers la détermination de la société La Gambas de l’Ankarana à lutter contre la pandémie, ainsi que la force de solidarité dans ces moments difficiles. Il a également remercié son soutien aux efforts de prévention et de contrôle de la pandémie dans la région Diana.

« Car le soutien des entreprises privées et des citoyens donne plus de force à la lutte contre le covid-19, je tiens à apprécier la détermination de la société OSO Farming qui s’efforce, malgré la situation économique actuelle, de freiner la propagation au sein de la communauté du Nord. Elle vient soutenir la région dans son heure de besoin. Cette action prouve que la solidarité régionale est la clé pour que le pays réagisse efficacement à la pandémie » a estimé le président du centre opérationnel Diana.