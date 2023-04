TENNIS DE TABLE – Ping Pour Tous célèbre la journée internationale de tennis de table

Le dimanche 23 avril a été la journée internationale du tennis de table. L’Ong Ping pour Tous, avec la Commune urbaine d’Antananarivo, a marqué cette journée le samedi 22 avril par des animations, des enseignements et des démonstrations de jeu de tennis de table au Terrain multisports M’Hetsika MVola Analamahitsy Cité, durant la journée de samedi. Parti d’un thème « Penser durablement, agir maintenant », Malala Ratsivahiny, responsable communication auprès de l’Ong Ping pour Tous, a expliqué que le thème mis en lumière cette année s’inscrit pleinement dans l’objet social de Ping Pour Tous, qui est de mettre le tennis de table au service du développement durable. « À ce jour, les activités de l’Ong Ping Pour Tous ont été bien accueillies par la population cible. Elles s’ouvrent à toutes les catégories de personnes sans distinction. Les animations faites auprès des six EPP cibles attirent du monde à chaque évènement », confie Malala Ratsivahiny. La journée mondiale du tennis de table est une célébration du bonheur de jouer au tennis de table pour le plaisir, rassemblant les gens où le jeu est moins axé sur la compétition, davantage sur la participation et le plaisir.