RUGBY À VII – CHALLENGERS SERIES – Les quarts de finale à la portée des Ladies Makis

L’étape 2 de la World challengers series de rugby à VII se jouera du 28 au 30 avril. Madagascar se trouve dans la poule D avec l’Afrique du Sud, la Thaïlande et le Paraguay.

Après s’être inclinées en quarts de finale devant les Polonaises, sur le score de 5 à 19 de la première étape de la World challengers series de rugby à VII, qui se jouera ce weekend au Markotter Stadium de Stellenbosch, en Afrique du Sud, les Ladies Makis de Madagascar auront l’occasion de se rattraper pour la deuxième étape à partir de ce vendredi. Elles ont engrangé des résultats en dents de scie, mais qui méritent une reconnaissance étant une première expérience. Classées septièmes sur les douze nations participantes de la première étape, Madagascar aura l’occasion d’améliorer ce classement à la seconde étape. Mis à part le pays hôte, la République sud-africaine (RSA), la Thaïlande et le Paraguay ne sont pas une foudre de guerre, et les deux adversaires sont à la portée de la bande à Felaniaina Marie Rakotoarison, capitaine de Ladies Makis. Antsoniandro Andriano­rosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby, explique que « les joueuses malgaches ont du mal à contenir leur émotion. Face à de grandes équipes très expérimentées, jouer du haut niveau nécessite une concentration maximale sans trac ni stress. L’apprentis­sage passe par des défaites, donc il faut bien retenir la leçon. Nos ladies ont encore de la chance de se rattraper cette semaine avec la seconde étape de la World challengers series qui se jouera du 28 au 30 avril, toujours au Markotter Stadium de Stellenbosch ».

Récompense

Madagascar a joué six rencontres durant la première étape de la compétition. Les protégées de Hajasoa Mami­narivo Andriamaro ont enregistré deux victoires (Mada- gascar 26-5 Mexique, Mada- gascar 14-12 Colombie) et ont encaissé quatre défaites (Madagascar 7-12 République tchèque, Madagascar 5-12 Afrique du Sud, Madagascar 5-19 Pologne, Madagascar 5-10 Tchèque).

Avec l’analyse des rencontres des autres nations de la poule D, seule l’Afrique du Sud n’a connu aucune défaite, un match nul sur le score de parité de 7 partout contre les Tchèques et cinq victoires enregistrées (RSA 36-0 Mexique, RSA 14-5 Madagascar, RSA 29-12 Thaïlande, RSA 5-0 Chine, RSA 17-10 Belgique). L’adversaire direct de Madagascar pour atteindre au moins les quarts de finale sera la Thaïlande. Durant la première étape, elle a enregistré deux victoires, 48 à 0 devant la Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) et 19-5 face à la Colombie. La Thaïlande a subi quatre défaites: 0-12 contre la Chine, 0-19 face à la Belgique, 12-19 contre la RSA et 10-34 contre la Répub­lique Tchèque. Durant ses cinq rencontres le Para­guay n’a connu que des défaites, 7-15 contre Pologne, 12-32 face à la Colombie, 12-17 devant Hong Kong, 5-19 contre Mexique et 5-10 contre PNG. La récompense ultime en jeu pour les vainqueurs du tournoi féminin, qui sera attribuée en fonction des points cumulés sur les deux manches, est la promotion dans les HSBC World Rugby Sevens Series 2024