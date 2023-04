RN4-ANKAZOBE – Un mort et onze blessés à bord d’un taxi-brousse

Le sommeil au volant a eu de lourdes conséquences. En s’obstinant à conduire, le chauffeur d’un taxi-brousse a fait une sortie de route.

La mort a pisté les occupants d’un taxi-brousse. Un drame s’est produit sur la route nationale numéro 4 hier à l’aube. Vers 4 heures du matin, un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter en provenance d’Antalaha a fait une embardée meurtrière. Le drame s’est produit au point kilométrique 122 + 400, au passage de Manankazo Ankazobe. Ayant fait une sortie de route, le véhicule de transport en commun est parti en tonneaux pour terminer sa course dans une zone buissonneuse. Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années a été tué sur le coup. Blessés, onze passagers ont été pour leur part admis au Centre Hospitalier de Référence du District d’Ankazobe. Aux dernières nouvelles, ils sont hors de danger. En revanche, ceux qui ont pu s’en sortir indemnes ont pu regagner leurs foyers respectifs le jour même de l’accident meurtrier.

Une imprudence du conducteur est identifiée comme étant la cause de l’accident. De source auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Ankazobe, en charge de l’affaire, le sommeil au volant serait à l’origine de cette sortie de route qui a coûté la vie à l’un de passagers. Ayant manifesté des signes de fatigue depuis le long trajet à partir d’Antalaha, il aurait continué à rouler bien que ses paupières étaient lourdes. Et puis, une déconnexion d’à peine quelques secondes a suffi pour que le minibus et ses passagers se précipitent dans le décor.

La dépouille du jeune homme ayant trouvé la mort est arrivée hier à Antalaha. Placé en garde à vue, l’individu qui se trouvait au volant du taxi-brousse a été pour sa part soumis au feu roulant des questions à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ankazobe. Son passage au parquet est prévu ce jour. D’importants dégâts matériels ont été constatés sur la Mercedes Sprinter. Le véhicule a été réduit en état d’épave. Les vitres latérales ont volé en éclats, les bagages et marchandises attachés sur le toit ont été projetés dans tous les sens et les roues du minibus semblent avoir éclaté. Parmi les rescapés ayant été placés en observation médicale, certains ont déjà pu regagner leurs foyers respectifs.