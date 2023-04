PROBLÈME D’ÉCLAIRAGE – La circulation de nuit devient dangereuse

Le risque d’accident de circulation est élevé la nuit. Ce risque augmente avec l’inexistence de lampes qui éclairent les rues de la capitale, notamment, les voies rapides. Un motard qui vit à Ivato témoigne qu’il a failli être victime d’accidents de circulation, à plusieurs reprises sur la voie Ivato-Tsarasaotra. « Il n’y a presque plus d’éclairage sur cette route. Il y a pourtant un axe mortel. J’ai déjà fait une sortie de route, une fois, car je ne voyais rien, malgré les éclairages sur ma moto », indique-t-il, hier. Les cyclistes, les motocyclistes qui circulent sur cet axe, la nuit, sont les principales victimes des accidents. « Il fait tellement sombre qu’il est difficile de distinguer qu’il y a un véhicule devant. Pourtant, la plupart des véhicules roulent à tombeau ouvert sur cette route. », enchaîne la source. Cela fait un an que ces éclairages ne sont plus allumés. Les lampes ne semblent pas avoir été volées, car elles sont encore à leur place. Elles seraient grillées. Depuis, personne n’est venu les remplacer. Le passage sur cette route est pourtant obligatoire pour des personnes qui vivent dans certains quartiers d’Ambodifasina, d’Ivato. A savoir, des employés des zones franches qui circulent à vélo, pour travailler. Plusieurs rues ne sont plus éclairées à Antananarivo, la nuit, comme la route- digue entre Ampasika et Anosizato, la route-digue à Fenoarivo. Sur ces deux axes, les lampes ont été volées. Dans d’autres quartiers, les éclairages ne fonctionnent pas. « Le risque d’accident va certainement diminuer, si ces éclairages sont réparés », avance notre source.