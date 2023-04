LUTTE – STAGE – Trois experts internationaux dans nos murs

Dynamique. Trois experts de la Fédération mondiale des luttes (United World Wrestling) et le président de l’Union des fédérations francophones des luttes sont de passage à Madagascar. Deux des experts, à savoir les techniciens français Vincent Aka, responsable du dévelop­pement de l’UWW, et Fréderic Rubio, expert également de l’UWW, ont l’habitude d’ani­mer des stages de la Confejes à Madagascar depuis des années. Ils ont animé un réservé aux entraineurs, du 20 au 25 avril, au Palais des sports à Mahamasina. Vingt-cinq coaches ont bénéficié du stage et recevront ce mercredi, leur certificat d’entraineur de niveau II. Vingt arbitres suivront également un autre stage dirigé par le Sud-africain Charles Villet, arbitre et instructeur international de l’UWW, à partir de ce mercredi jusqu’au 30 avril. Outre les techniciens, cinquante présélectionnés en vue des Jeux de la Francophonie et des Jeux des Iles bénéficient en même temps du stage. Le président de l’Union des fédérations francophones des luttes et ancien président de la Fédération française de lutte, Didier Sauvaire, est lui aussi dans nos murs. Une compétition baptisée «Grand combat official ticket» bouclera en beauté les dix jours de stage ce samedi, au gymnase d’Anko­rondrano. Ce tournoi servira de sélection des trois meilleurs par catégorie et verra la participation des présélectionnés ainsi que d’autres meilleurs combattants proposés par des clubs de la capitale. Ce sera également une occasion pour les entraineurs et arbitres bénéficiaires du stage d’appliquer ce qu’ ils viennent d’apprendre. Madagascar vient également de briller à la deuxième édition du Regional Education Development and Tourna­ment, du 12 au 24 avril, à Maurice. Olivia Felana Rakoto­niaina, dans la catégorie des 65kg filles, s’est offert la médaille d’or tandis que Nazar Razafimandrava, 57kg, hommes a arraché l’argent.