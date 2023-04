HAKANTO CONTEMPORARY ANKADIMBAHOAKA – L’Afrique racontée en image

Des œuvres photographiques africaines, intitulé « Esprit revue noire, une collection fondatrice », sont exposées à Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka.

Le mardi 25 Avril 2023, les visiteurs ont dépassés les cinq mille, a fait savoir Joël Andria­nomearisoa, fondateur de Hakanto Contemporary. L’exposition se base dans un intérêt majeur sur la culture. « En fait, on va essayer de replacer la culture dans un cadre, en l’occurrence à Antananarivo, dans sa juste valeur et de partager ces cultures là au public… Historiquement, Revue noire est un magazine d’investigation d’arts contemporains, crée en 1990, qui tourne autour de l’art contemporain africain, un magazine français mais qui a un regard sans jugement sur l’Afrique. Pendant tout ce parcours de 30 ans, étant donné que le magazine n’existe plus, ils ont décidé de constituer une collection axée sur la photographie africaine. Revue noire est très important dans l’histoire de l’art africain. » 140 photographies sont exposées à Hakanto Contemporary, « En quelque sorte c’est l’histoire de la photographie africaine, de ses origines jusqu’à aujourd’hui. L’objectif dans tout cela est l’objectif est de partager des connaissances et des émotions pour le public malagasy, une sorte d’apprentissage pour les ouvrir à d’autres regards, d’autres formes de créations et d’autres états d’esprit », a fait savoir Joël Andrianomearisoa.

Cinq catégories

L’exposition se divise en cinq catégories. À « l’entrée » les photos prises par Jean Depara. « Les précurseurs », montrant les œuvres de Ramilijaona, J.Randria, Joseph Razaka, Anonyme de Saint-Louis de Sénégal…. « Le soleil des indépendances » qui renferme des photos et des vidéos comme Dolorosa, Témédy. Après cela, « la recherche d’une esthétique » expose les œuvres de Samuel Fosso, Dorris Haron Kasco, … Et enfin, « Magazine et CD revue noire 26 Madagascar », on y trouve les magazines et CD. Hakanto contemporary exposera « Lamba mandra­kizay forever », réflexion d’artistes contemporains malgaches autour du textile de nouvelles productions le 17 juin prochain.

Mialisoa Ida