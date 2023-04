FOOTBALL – TRANSFERT – Nina effectue un test au Paris FC

Deuxième chance. Le projet de collaboration entre le club vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus, et Paris FC se concrétise. Le portier des Barea et de l’Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasim­bola dit «Nina», effectuera un test au club parisien en ligue 2 après le passage du responsable du recrutement du Paris FC, le Congolais Ngoyi Granddi invité spécialement par le Barea Lalaina Nomen­janahary alias Bolida, ancien joueur du Paris FC, fin mars. Le test s’étalera du 14 au 22 mai, au centre d’entrainement du club parisien. «J’ai reçu l’invitation, mais je n’ai pour l’heure aucune information concernant le déroulement du test» confie le meilleur joueur et meilleur gardien de but de l’Orange Pro League en deux saisons successives. «Nous sommes en train de préparer ses dossiers administratifs, entre autres, son visa,… », mentionne, pour sa part, Alfred Randriamanam­pisoa, président fondateur de l’Elgeco Plus. Rappelons que Nina a déjà raté une opportunité qu’est l’invitation à un test à Grenoble, en juin 2022.