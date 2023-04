FACTURES IMPAYÉES – La jirama va procéder à la coupure

La Jirama annonce qu’elle procédera à la coupure pour les abonnés qui ont des factures impayées. Les particuliers et les entreprises sont concernés.

Fini les avertissements. La Jirama va désormais procéder à la coupure de l’approvisionnement en eau et en électricité pour ses abonnés qui ont des factures impayées. Cela concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. C’est Solo Andriamanampisoa, ministre de l’Energie et des hydrocarbures (MEH) qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse hier. D’après ses explications, cette société d’État se trouve en difficulté à l’heure actuelle et l’accumulation des impayés ont contribué à aggraver la situation. «La Jirama aujourd’hui est incapable de payer ses fournisseurs et partenaires ce qui explique les longues coupures d’électricité qu’endurent la population. Si on veut redresser la société, il faudra que chacun paie sa facture Jirama », souligne le ministre. L’ancien Président du conseil d’administration de la Jirama a également lancé un véritable coup de semonce à l’endroit de ceux qui ont des arriérés envers la Jirama à cette occasion. Il les accuse de négliger le paiement des factures d’eau et d’électricité, contrairement aux autres dépenses courantes des ménages et des entreprises.

Compteurs prépayés

« Pourquoi les factures de la Jirama peuvent-elles attendre alors que les autres sont payées normalement. Il faudra éduquer nos abonnés à s’acquitter de la facture de la Jirama à temps », lance-t-il. «Les entreprises doivent programmer et prioriser le règlement des factures de la Jirama au même titres que le salaire », poursuit-il. La promotion des compteurs prépayés entre dans le cadre de cette « éducation des abonnés à payer ce qui est dû ». D’après les explications, une campagne de remplacement des anciens compteurs avec les prépayés sera lancée. Solo Andriamanampisoa a également annoncé à cette occasion que la plupart des contrats avec les fournisseurs d’électricité de la Jirama ont été révisés avec des clauses « légitimes » en faveur de Madagascar. Il en est de même pour des négociations pour le règlement échelonné des arriérés de la Jirama. «Nous avons révisé tous les contrats léonins qui ont été au grand désavantage de la Jirama », déclare avec fierté le ministre de l’Energie.