DÉLESTAGE À TOLIARA – Montée de la grogne des habitants

Il n’y a pas un seul jour sans que la cité du soleil ne soit en panne d’électricité. La fin de la.semaine a.ete particulièrement rude avec les’longues coupures de courant. La Jirama Toliara procède à des délestages tournants qui durent des heures et non trois heures comme annoncé en début de semaine. Les réseaux sociaux sont inondés de plaintes, de grognes et de mécontentements. Les discussions vont jusqu’à exiger la vérité sur les approvisionnements en carburant des groupes de l’Enelec. D’autres lancent la possible gravité des délestages pour cette semaine car il n’y aurait plus qu’un groupe électrogène qui fonctionne sur les quatre supposés faire tourner la centrale d’Andranomena. Les bureaux et les commerces sont privés d’électricité presque toute la journée dans les quartiers d’Ankilifaly, Toliara Centre, Tsimenatse, Maninday, Betania ou encore Tsianaloka. Dans la soirée du samedi, Toliara était en black-out total pendant près de trois heures. L’électricité n’est revenue que vers dix heures du soir. Hier encore, les délestages ont duré près de quatre heures et tous les quartiers ont été dans le noir sauf du côté du jardin de la mer où il y eut le spectacle en plein air du chanteur Big Mj. La Jirama n’a point coupe de ce côté pendant le show qui a commencé à 18h pour ne prendre fin qu’à 22h.