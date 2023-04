COOPÉRATION – L’Italie un partenaire important

Les audiences du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) Edgard Razafindravahy se sont poursuivies hier avec l’ambassadeur d’Italie à Madagascar mais en résidence à Pretoria (Afrique du Sud), Cuculi Paolo qu’il a reçu à son bureau à Ambohidahy. La rencontre s’est concentrée sur la relation entre les deux pays. « Nous voulons donner un nouvel élan à notre amitié historique et traditionnelle », précise le diplomate. Madagascar est surtout connu des Italiens comme destination touristique, selon l’ambassadeur. La reprise post-Covid se fait progressivement, 30 000 Italiens sont venus l’année dernière et on attend jusqu’à 70 000 touristes italiens cette année. Les interventions du ministre Edgard Razafindravahy se sont surtout focalisées sur la filière vanille et le projet ODOF (One District One Factory). « Nous aimerions beaucoup travailler avec l’Italie pour vendre et promouvoir notre produit phare qu’est la vanille », note le ministre. « Et pas que la vanille car nous avons aussi beaucoup de produits d’excellence et de qualité supérieure comme le cacao fin, la baie rose, le poivre, le girofle ou le litchis », poursuit-il. Il propose surtout la vente et achat direct pour ne pas léser les paysans producteurs. Les 2000 tonnes de vanille de Madagascar peuvent très bien s’écouler avec les artisans et consommateurs finaux sans forcément passer par les grossistes.

Les Chambres de commerces peuvent servir de relais pour mettre en relation les producteurs, associations de producteurs et clients acheteurs. Cuculi Paolo propose de faire connaître les produits phares de Madagascar dans l’évènement «semaine de la cuisine italienne dans le monde». Cet évènement bénéficie d’un large écho en Italie et dans le monde et ce sera une bonne opportunité pour les produits d’excellence de Madagascar. Le diplomate propose aussi d’inclure Madagascar et les opérateurs de la Grande Ile dans la nouvelle plateforme économique italienne qui recense les entreprises et produits du monde entier, et met en relation acheteurs et vendeurs. Des Webinars peuvent être organisés dans ce sens. Concernant le projet ODOF, Edgard Razafindravahy souhaite également la collaboration de l’Italie qui est connue pour la qualité de ses machines industrielles. « Nous voulons des petites machines adaptées aux coopératives agricoles communautaires ». Il précise que le but étant d’équiper les communes et districts de machines industrielles de transformation pour créer de la valeur ajoutée sur place. Des machines performantes pour les rizeries sont parmi les priorités car actuellement les paysans subissent une perte de près de 10% à cause la mauvaise qualité des équipements. Les outils de transformation de produits de première nécessité sont prioritaires selon le ministre. La délégation italienne a répondu positivement et a promis qu’on peut commencer avec une machine d’une décortiquerie et une huilerie. Ces équipements peuvent être inclus dans le cadre des projets financés par l’Italie à Madagascar.