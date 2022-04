Vol avec violence – Ils projettent cinq fois leur victime au sol

Une jeune femme, 20 ans, s’est brisée la clavicule gauche. Ses voleurs ont agrippé son cou et l’ont plaquée à cinq reprises, samedi soir, à Ambodin’Isotry.

Volaniaina Germany Nomenjanahary, 20 ans, a été agressée par trois voleurs armés de sabre, samedi à 20h, à trois cents mètres de chez elle, à Ambodin’ Isotry. Brutalisée et envoyée à terre à cinq reprises, elle s’est cassée la clavicule gauche.

Le chef du commissariat du premier arrondissement ( CSP1 ) Ted Steven Randriamparany a tiré deux coups de feu pour stopper le forfait. Il était le commissaire central chargé de permanence ce soir-là. Les faits coïncidaient avec son passage en voiture. La tentative de vol aggravée s’est produite à dix mètres de lui.

«Je venais d’effectuer un contrôle au rond-point vers Itaosy. Je conduis mon propre véhicule et m’arrête dans un coin un peu obscur pour acheter quelque chose. Soudainement, j’ai entendu des appels au secours. Je me suis tourné et j’ai vu trois individus équipés de sabre. J’étais en uniforme, mais ils ne m’ont pas remarqué», décrit le commissaire de police Ted Steven.

«J’ai constaté qu’ils ont aplati la femme, quatre à cinq fois, contre l’asphalte. Je me suis immédiatement rendu compte que c’étaient des malfaiteurs. J’ai dégainé mon pistolet et ouvert le feu » , enchaîne-t-il.

Insupportable

Les bandits ont abandonné leur proie et emprunté les labyrinthes pour fuir. Tout seul, le commissaire les a poursuivis jusqu’au pont d’Isotry, mais ils se sont échappés. Il est rapidement revenu à la victime et a téléphoné à sa famille. Il les a amenés à l’hôpital.

La jeune femme travaille dans l’une des agences d’une grande société de jeu de pari, située à Anosibe. Elle est rentrée avec un collègue qui a une vespa et vit aussi à Ambodin’Isotry. Elle devait encore continuer à pied depuis l’endroit où elle a été déposée.

«Un homme qui serait complice des malfaiteurs l’a dépassée. Puis, deux inconnus l’ont attrapée et un autre essayait d’arracher son sac à dos contenant un téléphone et ses frais pour le bus», explique Elie Mika Rafanjanahary, le mari.

«Elle a lâché son sac et tentait de se sauver, mais ils l’ont levée et tapée contre le sol. C’était insupportable, comme si elle n’était pas humaine. Heureusement, le policier était là. Autrement, elle serait déjà morte», raconte-t-il d’un air désemparé.

La victime ne peut pas manger ni bouger de son lit dans leur maison. Elle a dû sortir de l’hôpital faute d’argent pour se soigner.