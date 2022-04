Vakinankaratra – Délivrance de nouveaux certificats fonciers

En contribution à la mise en œuvre de la politique foncière et du processus d’acquisition des ortho images satellitaires à haute résolution, le projet CASEF appuie le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Emergence de Madagascar (IEM) et en application du «Velirano» n°11 du président de la République sur la Modernisation de Madagascar avec le programme 11.1 sur la sécurisation foncière, le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF), avec l’appui du projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière) s’attèlent à faciliter l’accès massif à la terre, de la population malgache en vue de satisfaire les besoins du monde du paysannat.

Parmi les projets prioritaires de ce programme présidentiel, figurent l’acquisition en couverture nationale, d’ortho images à haute résolution, et la sécurisation foncière massive à travers les certificats fonciers à délivrer à la population.

La dernière couverture intégrale de Madagascar en photographie aérienne date de 1949.

73 ans après, l’Etat a pu mettre à jour la couverture du pays en imagerie à haute définition. Les nouvelles images satellitaires pour les régions de Boeny, Diana, Sava et Sofia sont déjà acquises. Actuellement, les régions du centre de l’ile se verront doter de nouvelles images à savoir, Vakinankaratra, Betsiboka, Itasy et Bongolava.

Ainsi, Vakinankaratra s’est vu remettre hier ses images satellitaires, lors d’une cérémonie officielle organisée dans la commune rurale de Faravohitra dans le district de Faratsiho. Par la même occasion, des matériels informatiques ont été aussi remis à l’Administration foncière de la région. Avec l’acquisition de ces nouvelles images à haute définition, 2 313 certificats fonciers, de nouvelles preuves de droits de propriété, profiteront à la population des communes de Faravohitra, Vinanony atsimo, Antsapanimahazo et Ambohiborona, toujours dans le district de Faratsiho.

Plus d’un million de certificats fonciers

Au total, jusqu’à maintenant, 156 066 certificats fonciers ont déjà été établis pour la Région de Vakinankaratra et couvre les 82 communes appuyées par le Projet CASEF. L’objectif escompté est de 1.390.000 certificats fonciers établis avec les appuis du Projet CASEF sur les 14 Régions de Madagascar (Diana, Sava, Sofia, Betsiboka, Boeny, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analanjiro fo, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony).

La livraison des ortho images satellitaires des quinze autres régions restantes sera opérée progressivement d’ici la fin de l’année. De très haute résolution, ces ortho images devraient permettre de visualiser les situations réelles sur terrain avec une très grande précision.

Les objectifs principaux du MATSF dans cette acquisition sont de : moderniser les outils de gestion et de sécurisation foncière opérée par les services fonciers de l’Etat et par les Guichets fonciers communaux; disposer d’un référentiel unique pour les repérages, l’identification et la délimitation des terrains ; contribuer à la fiabilisation des «Plan Local d’Occupation Foncière» (PLOF), outils de base pour les services fonciers et les guichets fonciers pour la sécurisation foncière ; améliorer la gestion foncière; servir tous les acteurs et secteurs porteurs de développement pour la mise en œuvre des autres politiques sectorielles en lien avec l’IEM : environnement, défense nationale, sécurité intérieure, aménagement du territoire, infrastructures, agriculture, éducation, santé, mines, recensement de la population et de l’habitat, recensement fiscal, gestion des risques de catastrophes et tant d’autres.

L’État, à travers le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers, dispose des droits d’exploitation exclusifs de ces ortho images satellitaires acquis sous financement du projet CASEF. Le MATSF par le biais de l’autorité nationale de la cartographie et de l’infrastructure nationale de données géographiques et hydrographiques ou «FoibenTaosarintanin’i Mada­gasikara» (FTM), assure la diffusion et la mise à disposition de ces ortho images satellitaires aux usagers du secteur public, tout domaine d’intervention confondu.