Tennis – Démission du nouveau Dtn

Pour des raisons personnelles et familiales et après mûres réflexions, le Dtn Ravalitera Rafolomanantsia­tosika démissionne. Le président de la Fédération malgache de tennis (Fmt) Naina Rakotomaniraka nous a fait savoir hier que « la Fmt lance actuellement un appel à candidature au poste d’un directeur technique national. La raison est que le Dtn Ravalitera Rafolomanantsiatosika pour des raisons personnelles et familiales ne pourra plus accomplir et poursuivre les tâches que la Fmt lui avait confiées ».

Afin d’arriver à bien préparer les échéances à venir pour la fédération, surtout les raquettes malgaches à la onzième édition des Jioi de 2023, le recrutement d’un nouveau Dtn est urgent. Et le président de la Fédération malgache de tennis de continuer « la Fmt invite toute personne de bonne volonté capable d’apporter des touches d’innovations, capable de travailler avec humilité et professionnalisme, capable de réunir les mêmes visions avec toute l’équipe fédérale pour l’épanouissement des joueuses et joueurs », conclutil. Les personnes intéressées ont jusqu’à 10 mai pour se manifester et faire venir leur candidature à la Fédération malgache du tennis ou en s’adressant directement au président de la Fmt Naina Rakotomaniraka.