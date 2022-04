Motocyclisme – Le Road Racing 2022 en marche

Ce n’est pas encore du niveau du Tourist Trophy. Mais c’est un premier pas important. La commission onroad au sein de la Fédéra­tion Malgache de Motocyc­lisme (FMaM) a convié les compétiteurs à une réunion préparatoire, samedi chez Madauto Andraharo. L’objectif était d’établir les bases du « Road Racing », appellation choisie pour décrire le championnat national de moto sur asphalte, courses de côte et run confondus.

L’une des principales résolutions prises, concerne la catégorisation des concurrents. On repart toujours avec les mêmes classes, à savoir supersport, roadster, classic et chopper, trail, supermotard et maxiscooter. Ces tableaux étaient déjà en vigueur au cours des précédentes courses à Imerinka­sinina et Arivonimamo.

Intransigeants

Par contre, les divisions selon les cylindrées ont été revues et corrigées. « Le but est d’améliorer l’équité entre les concurrents, selon la puissance de leurs machines », a précisé un membre de la commission onroad.

L’autre sujet à l’ordre du jour était la sécurisation. Les officiels seront intransigeants à partir de ce premier exercice officiel: « Tous les motards devront porter des équipements complets, notamment un casque intégral, un blouson avec protection et des bottes montantes. Nous conseillons également à chaque participant de se munir d’une caméra miniature, Go Pro ou autres marques, ce qui permettra de faire des comparaisons en cas de litige sur le chronométrage ». En parlant du chronométrage justement, il s’agira d’un appareil cellulaire. Ce genre d’appareil a déjà fait ses preuves en compétition automobile. La marge d’erreur est quasi-nulle.

À propos de la sécurisation de la piste, l’organisateur de la première manche prévoit des dispositions particulières. Le premier rendez-vous de l’année est fixé pour le samedi 28 mai. L’Imerinka­sinina Motul Trophy ouvrira le bal. « On utilisera un aspirateur spécial pour nettoyer le tracé et pour le remettre en état en cas d’accident, pour que la course puisse reprendre dans les meilleures conditions», a annoncé Jean Marc Rajaobelison de Maxiscooter MDG, en charge de l’IMT.