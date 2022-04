MICC – Des inspecteurs accompagnent le développement industriel

Une ressource qualifiée disponible pour le développement industriel du pays. Voilà un autre défi que le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) entend relever, dans le cadre de son programme pour l’industrialisation.

Le développement industriel requiert en effet des compétences spécifiques dévolues généralement aux inspecteurs industriels. On en compte actuellement une vingtaine au niveau du MICC. Leurs tâches consistent à assurer la règlementation du secteur industriel, et accompagner le développement industriel.

Les représentants de ces derniers ont été reçus hier par le ministre Edgard Razafindravahy à qui ils ont fait part de leur réelle détermination et volonté à participer activement à la mise en place des Zones Pépini­ères Industrielles (ZPI). Ils ont également sollicité le recrutement d’une nouvelle vague d’inspecteurs industriels pour les aider dans leurs tâches.

Jusque-là, la nomination des inspecteurs se fait par voie d’arrêté signé par le ministre, suivie d’une prestation de serment. Mais l’idéal serait l’officialisation par décret d’un véritable corps des inspecteurs industriels sortant de l’École nationale d’Administration de Madagascar (ENAM) dont le recrutement se ferait par concours.

Développer les ZPI

Répondant à la sollicitation de ses hôtes, Edgard Razafindravahy a expliqué : « Grande est la tâche qui incombe aux inspecteurs industriels. Le taux d’industrialisation du pays est trop bas, c’est pour cette raison que le développement ne se produit pas. La race des industriels a disparu, il est nécessaire d’inculquer l’esprit « industrialisation » dans l’éducation des jeunes, et de les intégrer dans l’entrepreneuriat ».

« Concentrons-nous sur les petites industries, poursuit le ministre, développons les ZPI. 75 lignes de productions seront bientôt mises en place, parmi lesquelles on note la production huilière, la transformation de la tomate, la production de chips, etc. Une ZPI qui produit est une victoire pour le pays. Il faut augmenter le nombre des coopératives, ainsi davantage de jeunes intègreront le secteur de l’industrie. Et lorsque les zones pépinières industrielles prennent de l’ampleur, elles deviennent des parcs industriels ».

Le ministre a conclu : « Passer à la vitesse supérieure est primordial, le pays a besoin d’Inspecteurs Industriels. Nous avons les ressources humaines pour cela, des agents qualifiés, et la demande des Inspecteurs Industriels sera satisfaite ».