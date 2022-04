Miarinarivo – Un bandit abattu par sa victime

Insécurité. Dix malfaiteurs équipés de fusils et d’armes blanches ont attaqué des foyers à Vatovoko et à Ambatonapetraka, commune de Manazary, district de Miarinarivo, dans la nuit de samedi.

Un d’eux a reçu des coups de burin plantés par leur victime dans le second hameau, selon les informations recueillies. C’était vers 23h30, les assaillants ont débarqué à Vatovoko et forcé leur cible à sortir son argent. Ils ont blessé un habitant avant de vider les lieux dès qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient. Ils ont pris une pirogue pour regagner l’autre bourg. D’après la gendarmerie nationale, une victime a osé se dresser contre les bandits et a blessé gravement l’un d’entre eux. Celui-ci s’efforçait de fuir, mais a fini par rendre son dernier souffle en chemin, abandonné par ses coauteurs. Une poursuite a été engagée par le fokonolona et des gendarmes. «Les villages se trouvent à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de commune. Le préjudice matériel comprend des bijoux, d’autres biens et d’une somme de 200 000 ariary», a-t-on indiqué.

Le député Fetra Rakotondrasoa entend renforcer certaines mesures pour restaurer la sécurité dans son district.