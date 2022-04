Météo – Jasmine touche terre ce jour

Appel à la vigilance des habitants du Sud-Ouest. Le cyclone Jasmine pourrait atterrir dans la région d’Atsimo Andrefana, ce jour ou demain. « Jasmine est prévue toucher terre entre Morombe et Saint Augustin, demain soir (ce soir) ou, mercredi tôt le matin, au stade de Tempête Tropicale. », informe la direction générale de la Météorologie, dans le bulletin cyclonique spécial du 25 avril, à 16 heures locales.

Des vents allant jusqu’ à 75 kilomètres à l’heure risquent de balayer les zones que le système va traverser. Les habitants sur les zones inondables sont, également, priés de rester très prudents face au risque de cumuls pluviométriques abondants, surtout, dans les parages du point d’impact. Des inondations, des éboulements et des glissements de terrain y sont à craindre. La sortie en mer es t, de même, fortement déconseillée sur les côtes Ouest et Sud.

Vigilance verte

Les conditions météorologiques dans la région d’Atsimo Andrefana commenceraient à se dégrader, à partir de cette nuit. L’avis de menace (alerte jaune) a été en vigueur dans les districts de Morombe, de Toliara I et II, de Sakaraha et de Betioky, hier. Et une vigilance verte pour les districts de Morondava, de Manja, d’Ankazoabo, de Benenitra et d’Ampanihy. Ce système pourrait se déplacer vers l’Est Nord-Est, après son atterrissage, selon les prévisions de sa trajectoire.

Jasmine perdra en intensité. Au stade de forte tempête tropicale, hier à 15 heures, avec un vent moyen estimé à 90 kilomètres par heure, accompagné de rafales de 130 kilomètres par heure. Au moment de l’atterrissage, le système pourrait être au stade de tempête tropicale modérée. Sur terre, il dépérirait en dépression tropicale, puis, en perturbation tropicale. Cette forte tempête tropicale a été positionnée à 292 kilomètres à l’Ouest-Nord-Ouest de Morombe, hier à 16 heures.

Jasmine est le dixième cyclone de cette saison. C’est le cinquième cyclone qui touchera Madagascar, cette année. Le système risque de laisser des dégâts importants au Sud-Ouest, comme Ana sur les terres centrales, Batsirai et Emnati au SudEst et Dumako, à l’Est.