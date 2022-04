Journée porte ouverte revue MCI – Un franc succès

Des étudiants issus des grandes universités d’Anta­nanarivo telles que l’Univer­sité Catholique de Madagascar, les Facultés de Droit et d’Économie de l’Université d’Antananarivo, l’Institut d’Études Politiques, le CNTEMAD ou encore l’UPRIM sont venus en masse à la Journée Porte Ouverte sur la Revue MCI organisée par MCI Development, filiale du Cabinet juridique Interna­tional MCI (Madagascar Conseil International) le vendredi 22 avril, à Le Pavé Antaninarenina. Il s’agissait d’une journée où MCI s’est adressée pour la première fois aux étudiants en présentant la Revue et en leur proposant des offres spéciales à la portée de leur portefeuille.

Raphaël Jakoba, Manager Associé du Cabinet MCI a mis en exergue le fait que la rédaction d’articles scientifiques est monnaie courante dans les pays occidentaux. Par conséquent, il a exhorté les étudiants d’adopter une culture approfondie de la lecture et de la rédaction.

Si la Revue MCI a été destinée au monde des affaires et des organismes internationaux en presque 20 années d’existence, c’est la première fois que MCI Development s’est adressée exclusivement aux étudiants. En effet, la Revue MCI est une ressource documentaire incontournable pour les divers travaux de recherche des étudiants a souligné Chillah Randrianarison, Conseillère juridique au cabinet MCI et Cheffe de Département de MCI Develo­pment.

Pour rappel, la Revue MCI couvre divers articles sur la Doctrine, la jurisprudence, les actualités juridiques, politiques et économiques avec des réflexions de fond ainsi que des conseils pratiques à l’intention du monde des affaires. Elle rassemble des contributeurs et auteurs actifs dans le domaine juridique à Madagascar à l’instar du Professeur Alisaona Raharinivonirina, Monsieur Honoré Rakotomanana Madame Rakotobe, etc.