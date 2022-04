Industrie et commerce Boeny – Essai technique de la nouvelle sucrière à Mahajanga

La production de sucre dans la mini-sucrerie d’Antanamifafy, commune rurale d’Ambalakida, district de Mahajanga II, sera de cinq tonnes par jour, à la prochaine ouverture de l’usine.

Tel était le but de la rencontre entre le Directeur régional du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation, Mbolanirina Lambo Nadia, et le représentant d’Apollo International Ltd, un investisseur indien, qui dirigera la sucrerie, Prem Prakash, et le Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, jeudi dernier au bloc administratif à Ampisikina.

Un responsable du Centre Malagasy de la canne à sucre était aussi présent.

L’usine est installée depuis 2018 à Antanamifafy mais en raison de Covid-19, elle n’a pas pu ouvrir selon le calendrier initial.

Des essais techniques seront effectués après les travaux de maintenance des machines. Ils dureront trois semaines. Ces machines étaient restées inactives pendant plus de deux années.

«Ce projet entre dans le cadre du développement rural. Les agriculteurs font partie de ceux qui ont la possibilité de cultiver de la canne à sucre pour approvisionner l’industrie. Jusqu’à présent, 47 hectares de champs de canne ont été plantés par les agriculteurs pour le test. L’entreprise a besoin de 150 ha de canne à sucre pour produire 5 tonnes de sucre par jour. Le but est de planter de la canne à sucre deux fois par an», a précisé Prem Prakash, le promoteur du Projet et représentant d’Apollo International Ltd.

«Notre vision est de produire uniquement localement la nourriture et toutes les nécessités quotidiennes des gens, selon la feuille de route du président de la République. Nous espérons que l’autosuffisance alimentaire mènera également à la création immédiate d’emplois » , a précisé le Gouverneur de la région Boeny.