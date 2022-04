Enseignement supérieur – La ministre Assoumacou appelle au dialogue

Médiatrice. C’est le rôle que la ministre de l’Enseigne­ment supérieur e t de la recherche scientifique, la professeure Elia Béatrice Assoumacou, veut tenir pour dénouer les discordes entre les enseignants-chercheurs et la Haute cour constitutionnelle (HCC) suite à la non promulgation du projet de loi sur l’autonomie universitaire. Elle appelle au dialogue. « Il y a des malentendus et des incompréhensions dans ce projet de loi. Il n’est pas encore tard de rediscuter ces points autour d’une table ronde. », déclare-t-elle, hier, lors d’une conférence de presse.

En admettant que certains articles ne sont pas précis, elle a donné quelques précisions. « En réclamant l’immunité, les enseignants veulent être protégés dans l’exercice de leur métier de pédagogue et de scientifique et non dans leur vie privée. ». « Sur le principe d’unité de caisse, le corps des enseignants-chercheurs demande une autonomie financière pour gérer les ressources propres des universités et les aides des partenaires. Les aides des partenaires motivent à 80% les travaux de recherche. Et les partenaires abandonnent le projet, lorsqu’ils sont exclus de la gestion financière. Mais bien sûr, les subventions de l’État, comme les vacations, les bourses d’étude, doivent être contrôlées par un agent comptable dont la mise en place est en cours. ».

Le ministère de l’Ensei­gnement supérieur et de la recherche scientifique rappelle que la Constitution veut que les universités et les centres de recherche doivent être autonomes. Ce serait la raison qui a poussé les enseignants-chercheurs à élaborer ce projet de loi sur l’autonomie universitaire. Une large consultation a été effectuée. « L’autonomie universitaire est nécessaire pour une bonne organisation de l’enseignement supérieur. Mais certains points doivent être rectifiés. », souligne la professeure Elia Béatrice Assoumacou.