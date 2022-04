Consommation PPN Boeny – Le plafonnement des prix est effectif

La Direction régionale de l’industrialisation, du commerce, et de la consommation Boeny vient de procéder à la limitation des prix des produits de première nécessité (PPN) à Mahajanga, vendredi et samedi dernier.

Le plafonnement des prix est basé sur le tarif des PPN à la commande et jusqu’à la sortie du Port de Toamasina ainsi que les frais de transport jusqu’à l’acheminement vers Mahajanga.

Le sucre, le riz ainsi que l’huile de table et l’huile en vrac ainsi que le ciment sont concernés par cette restriction de prix.

Le prix du litre d’huile en vrac est ainsi fixé à 8 500 ariary chez les détaillants à Mahajanga, 9 350 ariary pour le prix du litre de l’huile de soja importé contre 9 700 ariary le litre d’huile de soja en carton.

Le prix du kilo du sucre fabriqué à Namakia est limité à 2 700 ariary, et 3 550 ariary le kilo pour le sucre importé. Par contre, le prix du kilo du riz importé est conseillé à 2 350 ariary.

Le prix plafond d’un sac de ciment importé est limité à 35 800 ariary.

Une descente a été effectuée par les responsables auprès des sociétés de production de sucre local et les six sociétés d’importation qui détiennent encore des stocks.

Une dizaine de grossistes et soixantaine de sociétés de distribution dans les marchés principaux de Mahabibo, Marolaka, Tanambao Sotema, Tsaramandroso, Mahavoky et Mazava huile, ont été ainsi informés de ces nouvelles conditions et tarifs imposés par ces nouvelles mesures du ministère.

Les grandes surfaces leaders du marché ont également été approchés et encouragés pour appliquer les prix fixés.

Les chefs des cinq districts de Marovoay, Soalala, Mitsinjo, Ambato Boeny et Mahajanga II, sont incités à effectuer une sensibilisation et communication des prix plafonds auprès des commerçants.

Une descente sera réalisée par la Direction régionale du Commerce dans les districts de Marovoay et Ambato Boeny cette semaine.