Comment puis-je créer un logo moi-même ?

Un bon logo est un moyen efficace non seulement de faire connaître votre entreprise, mais aussi de susciter l’intérêt pour une interaction ultérieure avec votre marque.

C’est le moment d’établir une marque visuelle pour votre entreprise. Vous devez faire en sorte que les clients potentiels commencent leur voyage par vos visuels. Le moment est venu pour vous d’apprendre à créer un logo.

Il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas créer un logo à la légère. La création d’un bon logo demande beaucoup de préparation. C’est pourquoi nous vous suggérons de faire d’abord le travail préparatoire au lieu de vous plonger aveuglément dans la conception d’un logo, ce que vous pourriez regretter plus tard.

Pourquoi avez-vous besoin d’un logo ?

Votre logo sera utilisé dans votre identité de marque – chaque manifestation visuelle de votre marque. Par exemple, sur des cartes de visite, des en-têtes de lettres, des rapports, des invitations, des publicités, etc. Avoir un logo est une nécessité pour les entreprises de toutes tailles. Même votre entreprise à domicile peut bénéficier d’une identité.

Même pour ceux qui ne s’y connaissent pas en design, il est important de savoir comment créer un logo, surtout avec un budget serré, lors de la création d’une nouvelle entreprise ou d’un changement de marque.

Le principal objectif de votre logo est de créer un lien visuel avec votre manifestation numérique et physique. C’est un moyen d’apprendre à vous connaître, quelle que soit la direction que prend votre entreprise.

Un logo n’est pas une marque. Un logo en est un élément important

La marque d’une entreprise a deux voies qui se chevauchent : l’histoire, les valeurs et l’identité, entrelacées avec la représentation visuelle de tous les aspects conceptuels. Un logo a le pouvoir visuel de raconter une histoire sur votre entreprise. La seule chose qu’il ne peut pas faire, c’est raconter toute l’histoire.

Votre logo doit à la fois représenter votre marque et susciter l’intérêt pour une interaction ultérieure. Toutefois, il est important de se rappeler que votre marque ne se résume pas à votre logo.

En fait, cela signifie que vous ne devriez pas compter uniquement sur un logo pour représenter votre marque. Aussi importante soit-elle, cette marque visuelle n’est qu’une partie de l’image globale. Ceci étant dit, il est temps de s’atteler à la création de votre logo. Créez votre propre logo.

Définir l’identité de votre marque

Votre logo est le fondement de votre marque. C’est pourquoi vous devez la définir avant de finaliser votre logo. La première étape de la définition de l’identité consiste à raconter l’histoire de l’entreprise. Il est fondamental pour toute entreprise.

L’énoncé de mission de l’entreprise est un court paragraphe qui définit ce qui suit :

– Ce que fait votre entreprise ;

– Pourquoi vous le faites ;

– Pour qui vous le faites.

En outre, dans le deuxième paragraphe, vous devez exprimer votre vision de votre entreprise et de son avenir. Ce court texte affirme ce qui suit :

– Comment voyez-vous votre entreprise dans quelques années ?

– Quels sont les problèmes de société auxquels vous vous attaquez ?

– Quels changements voulez-vous apporter aux gens et à la communauté ?

La raison pour laquelle vous devez définir la mission et façonner la vision est simple. Il est probable que lorsque vous créez un logo, vous souhaitez qu’il dure le plus longtemps possible. Naturellement, à un moment donné dans un avenir lointain, vous pourrez changer de marque, mais il est préférable de se doter d’un logo fort dès le début.

Cherchez l’inspiration lorsque vous concevez votre logo

Une fois que vous avez défini votre mission et votre vision, vous pouvez commencer à imaginer un logo. La meilleure façon de commencer est de s’inspirer. Regardez les logos de vos concurrents et des entreprises que vous admirez.

Prenez des notes et enregistrez les logos que vous aimez. C’est aussi une bonne idée de conserver certains logos que vous n’aimez PAS.

Apprenez quels types de logos sont disponibles

En cherchant l’inspiration, vous remarquerez que les logos se présentent sous différentes formes et différents styles. En fait, la plupart des logos sont des variations d’un même dessin. Il est courant qu’un logo soit utilisé de différentes manières. Tous ces logos ou d’autres peuvent entrer dans l’une des catégories suivantes.

Déterminez votre style visuel préféré

À partir des notes que vous prenez en regardant d’autres logos, vous comprendrez votre préférence personnelle pour un style de logo particulier. Il s’agira peut-être de l’un des cinq types de logos ou d’un style de conception particulier.

Vous découvrirez peut-être aussi que vous préférez les logos en noir et blanc aux logos avec des couleurs dégradées. Notez ces éléments et tenez un journal visuel.

Créer un tableau d’humeur

Vous êtes maintenant prêt à commencer à réfléchir à l’aspect de votre logo. Un excellent moyen de le faire est de créer un moodboard.

Et surtout, cela vaut la peine de l’ajouter à votre Moodboard :

– Une palette de couleurs pour le logo qui reflète votre marque ;

– Une forme générale ou des styles de formes que vous souhaitez utiliser ;

– Des polices de caractères qui correspondent au message de votre marque ;

– Symboles ou éléments à utiliser dans un logo combiné.

Créer un logo

Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses et de commencer à créer le logo lui-même. Voyons maintenant les détails. Supposons que vous ayez décidé de créer un logo combiné dans un style universel. Le créer implique que vous ayez déjà votre nom de marque, quelques croquis et peut-être une forme limite.

Pour créer un logo équilibré, vous devez tenir compte de la hiérarchie des éléments et des principes de base de la Gestalt tels que la taille et la distance. Votre ligne directrice lorsque vous combinez des éléments est leur lisibilité à différentes tailles. Qu’il s’agisse d’une icône dans un menu de votre site web ou d’un échantillon de bannière.

Par exemple :

– Si les lettres et les éléments visuels se chevauchent, utilisez des couleurs différentes ou un effet d’espace négatif.

– Si votre police semble un peu comprimée, ajoutez un espacement entre les lettres.

– Votre élément principal est-il trop détaillé ? Essayez une version simplifiée pour vous adapter à différentes tailles.

– L’élément principal reflète-t-il correctement votre marque ? Assurez-vous que cela ne vous entrave pas à l’avenir.

– Veillez à ce qu’il y ait un espace vide autour du logo.

– L’élément principal ressemble-t-il à la plupart des autres ? Essayez d’ajouter un peu de singularité en utilisant des formes.

– Votre logo tiendra-t-il dans un cercle ? Vous en aurez besoin pour vos profils de médias sociaux. Si ce n’est pas le cas, réparez-le ou créez un nouveau modèle spécial.

Comment puis-je créer un logo moi-même ?

Faites quelques variations sur le logo de base

Lorsque vous estimez que votre logo est prêt et qu’il est l’incarnation de votre marque et de votre entreprise, vous devez procéder à quelques changements.

Pourquoi cela est-il nécessaire ? En effet, les proportions, la taille et l’objectif de votre logo ne seront pas les mêmes partout où vous l’utiliserez. Sur les médias sociaux, par exemple, votre logo doit tenir dans un petit cercle tout en étant reconnaissable et lisible.

Si votre logo est une combinaison et que le nom de votre entreprise est trop long, créez un autre logo en lettres pour les médias sociaux. Si vous avez créé un élément visuel ou une icône unique, utilisez-le comme nom de marque.

Une autre option dont vous aurez besoin est une image png avec un fond transparent. Vous en aurez besoin pour pouvoir l’ajouter à tout projet sur lequel vous pourriez avoir à travailler un jour.

Conclusion

Un logo est un élément complexe et multi-composant de votre entreprise et c’est pourquoi il n’est pas si facile à mettre en œuvre tout seul. En outre, si vous n’en créez pas un parfait, vous n’aurez pas beaucoup de chances de succès et, à l’inverse, si le logo est superbe, vous pourrez obtenir un vendeur silencieux et gratuit pour vos services et produits. Il est donc parfois préférable de confier ces travaux à des professionnels plutôt que de souffrir par soi-même.