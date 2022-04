Broadcast – Un groupe malgache rachète une firme américaine

Expansion. Ylias Akbaraly, à la tête d’un Groupe d’entreprises multisectorielle a « le plaisir d’ annoncer la signature du contrat d’acquisition de la société américaine GatesAir par notre filiale Thomson Broad­cast. Nous deviendrons ainsi un acteur majeur dans le domaine du broadcast » a-t-il précisé.

Le groupe Sipromad est le seul actionnaire de Thomson Broadcast. Un groupe malgache vient ainsi de faire l’acquisition d’une firme américaine. C’est tout à l’honneur des entreprises malgaches qui commencent à s’émanciper sur la scène internationale.

GatesAir, une firme américaine, fabrique des émetteurs et des équipements de diffusion associés pour la télévision et la radio en direct dans le monde entier. La technologie PowerSmart Plus de GatesAir a remporté un prix en 2016 pour avoir fourni l’efficacité énergétique la plus élevée possible pour la transmission UHF ATSC . [1]

GatesAir fabrique éga­lement des systèmes audio pour la sécurité publique et les communications gou­vernementales, ainsi que des liaisons studio-émetteur pour les radiodiffuseurs.

GatesAir continue de desservir non seulement ses propres produits, mais également ceux de ses incarnations précédentes (détaillé ci-dessous dans l’historique). Il dis­pose également d’un centre de formation où les opérateurs et les ingénieurs peuvent assister à des sessions de formation spécifiques au produit ou à une session de formation annuelle de deux semaines sur l’exploitation et la maintenance des émetteurs de diffusion, en coopération avec l’Institut de forma­tion aux télécommunications des États-Unis (USTTI).

En mai 2018, GatesAir a lancé le site Web GatesAir University, une bibliothèque en ligne de webinaires de formation et d’autres vidéos éducatives centrées sur l’ingénierie RF de diffusion.