50 ans du groupe Mahaleo – Dama et Bekoto ouvrent les festivités

Une célébration très attendue par les fans de ce groupe mythique qu’est Mahaleo, celle de son jubilé d’un demi-siècle de musique et de fraternité.

De ses débuts avec le titre « Adin-tsaina » jusqu’à aujourd’hui, Mahaleo n’a cessé d’inspirer tout en ayant su garder son identité musicale à l’échelle nationale, mais aussi à l’international. Pour célébrer comme il se doit un demi-siècle de carrière musicale et de valorisation de la culture malgache, Dama et Bekoto réservent une programmation riche pour gâter le public, tout au long de cette année. Hier, face à la presse au Canal Olympia d’Andohatapenaka, ils sont revenus sur un demi-siècle de fraternité, un demi-siècle de passion et surtout un demi-siècle de communion avec le peuple malgache à travers leur musique.

« Cette année plus précisément, cette célébration marquera un grand tournant dans l’histoire de Mahaleo. On privilégiera l’émotion, la joie et l’allégresse avec nos fans. Nos retrouvailles avec eux à Antsahamanitra ont vraiment revitalisé le groupe et nous sommes au taquet pour enchaîner avec d’autres rendez-vous encore plus grandioses pour nos 50 ans de scène » souligne Dama. Cette année, Mahaleo entend marquer son histoire, mais convie aussi les fans à revivre cette histoire à ses côtés.13 mai 1972, une date marquante pour son histoire et celle du pays, que le groupe commémorera cette année à l’université d’Antananarivo dans le cadre d’une conférence universitaire. S’ensuivra un concert inédit au Canal Olympia d’Andohatapenaka le 28 mai, un cadre exceptionnel que Dama et Bekoto promettent de sublimer de leur talent intemporel.

« Une passion intarissable de génération en génération »

Fidèles à eux-mêmes malgré le poids des années. Dama et Bekoto chanteront toujours avec le cœur et l’esprit léger ces mythiques compositions de Mahaleo qui ont enivré plusieurs générations. Cependant, c’est toujours avec une grande fierté qu’ils se tournent aussi vers l’avenir. On se rappelle tous de ce grand moment d’émotion à Antsahamanitra, lorsqu’à la surprise générale, le duo nous a introduit sur scène, Rado, fils de Fafah, Roro, fils de Charles, Popol, fils de Bekoto et Maharo, le fils de Dama. « Ils sont talentueux, ils aiment la musique autant que nous et ils perpétueront l’héritage du groupe pour les générations à venir. A nos côtés, ils continueront ainsi à promouvoir nos valeurs » ajoute Dama. Leurs garçons les accompagneront donc dans le cadre de cette célébration nationale, tandis que les enfants de Dadah et Raoul quant à eux, les rejoindront dans le cadre de leur tournée à l’étranger.

D’ailleurs, dans la foulée, Dama et Bekoto nous annoncent qu’un retour à Antsahamanitra serait déjà prévu pour la date du 28 août, suivi d’un passage à l’île voisine de la Réunion en juin, pour terminer en beauté avec la promesse d’un grand concert au Coliseum d’Antsonjombe vers la fin de l’année. L’éternel Mahaleo brillera ainsi de mille feux pour la célébration de son jubilé, de belles surprises étant encore au programme, ainsi que des hommages inédits de la part de toute la communauté artistique nationale.