Prévention du coronavirus – Les inscriptions à la vaccination prévues pour cette semaine

Ceux qui souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus devront s’inscrire pour pouvoir bénéficier du vaccin. Cette campagne de vaccination ne sera pas obligatoire, seuls ceux qui se portent volontaires recevront les doses. La date et le lieu d’inscription seront communiqués cette semaine, selon une source auprès du ministère de la Santé publique.

Cette campagne de vaccination s’ouvrira dans la région Analamanga et dans les régions les plus affectées par l’épidémie. La première campagne sera réservée aux personnels de santé et aux éléments de force de l’ordre, ainsi qu’au groupe de personnes vulnérables, comme les personnes âgées.

Les premières doses de vaccins sont prévues arriver d’ici quinze jours, comme l’a annoncé le professeur Hanitrala Jean Louis Rakoto­vao, ministre de la Santé publique, jeudi. Par contre, les noms des vaccins n’ont pas encore été indiqués. Le vaccin Covishield, le vaccin Pzifer, celui de l’entreprise Sinopharm, et le Jonhson& Jonhson, figurent dans la liste des vaccins qui intéressent Madagascar, comme cela a été communiqué par le ministère de la Santé publique.