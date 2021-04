Mobile money – Yup fait son entrée sur le marché

Le service YUP, la solution de « mobile money » de la Société Générale fait son entrée sur le marché du mobile banking à Madagascar.

« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes », telle est la raison d’être de la Société Générale. De cette vision est né YUP, une partie intégrante du modèle de distribution de la Société Générale en Afrique. Mise en service depuis 2017 dans plusieurs pays d’Afrique, où la banque est opérationnelle, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, en Guinée ainsi qu’au Ghana, Madagascar vient désormais appuyer cette présence africaine de plus en plus forte de la Société Générale.

Service complet

S’adressant à toute la population, particuliers ou entreprises, clients du Groupe, bancarisés ou non-bancarisés, YUP permet de bénéficier d’une gamme complète de services transactionnels et financiers: « S’appuyant sur la technologie NSDT développée par Tagpay, fintech française dont la Société Générale est actionnaire, YUP est un outil transactionnel simple et accessible à tout détenteur de mobile (Smartphone ou téléphone mobile classique) quel que soit son opérateur téléphonique. Par ailleurs YUP leur permet d’accéder à plusieurs services notamment le dépôt sur le compte YUP, le transfert d’argent entre comptes YUP, le retrait d’argent, le retrait sur DAB ainsi que le paiement marchand », a fait savoir Heritiana Anicet Randriam- bahoaka Administrateur Général de YUP lors de la conférence de presse.

Pour les entreprises en particulier, YUP met à leur disposition des services tels que:

– Le paiement de masse qui permet de dématérialiser des paiements qui jusque-là étaient effectués en numéraire ou en chèque de faibles montants. Les entreprises pourront désormais payer salaires et primes, verser des allocations en se connectant sur l’interface YUP Business, le paiement facturier qui permet aux clients de l’entreprise de régler leurs factures d’une manière instantanée sans se déplacer.

– Le paiement marchand ou paiement commerçant qui permet aux clients de l’entreprise d’effectuer des achats directement via l’application YUP.

Simple et Sécurisé

Dans ce contexte sanitaire particulier, YUP arrive à point nommé sur le marché. Son utilisation concourt parfaitement au besoin actuel de la population: « À travers YUP, l’institution confirme sa position de banque de demain en mettant à la disposition de la population Malagasy, cette solution à la fois innovante, sécurisée et plus intuitive pour les utilisateurs que les solutions déjà existantes sur le marché. En ce sens, la technologie utilisée par YUP permet notamment une authentification sans contact », a souligné Heritiana Anicet Randriambahoaka Administrateur Général de YUP.

Prochaine étape

Toujours dans le souci d’apporter à nos clients des solutions innovantes et inclusives, d’autres services viendront très prochainement enrichir notre portefeuille de produits.

Afin d’assurer une distribution optimale du service, YUP s’appuie sur le réseau bancaire de la Société Générale Madagasikara ainsi que sur un réseau d’agents indépendants « cash points » équipés et formés pour servir les clients sur tout le territoire malgache. La Société Générale, à travers YUP favorise l’inclusion financière à Madagascar en octroyant à sa clientèle des services financiers accessibles avec une tarification abordable.