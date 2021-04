Entrepreneuriat – « Sava Soapmaking » se fraie un chemin

Rolande Sharon Bekamisy, une jeune entrepreneure de 25 ans conçoit et commercialise des savons artisanaux à Sambava. Ses produits se font petit à petit une niche.

Self-made woman. Elle vit tout juste depuis vingt-cinq printemps mais elle dirige déjà sa propre société. Rolande Sharon Bekamisy possède un diplôme de technicien agricole mais, pour le moment, elle garde cette spécialisation bien au frais. Inspirée par la conception de savon artisanal, elle a décidé d’en faire un métier. «J’ai vu une vidéo de fabrication de savon sur youtube. Et cela a fait un tilt en moi. J’ai tout de suite aimé le côté création et où l’on peut modeler le produit à sa guise et surtout que je peux connaître les ingrédients que j’ai utilisés pour fabriquer le produit » raconte la jeune entrepreneure de Sambava. Elle puise les matières premières depuis sa région dans la Sava.

Ce sont surtout des savons pour le visage et le corps et du shampoing solide pour les cheveux qu’elle fabrique. « Il y a dix types de savon actuellement. Ils sont entre autres à base de miel, d’aloévera, de vanille, de curcuma ou encore de lait de chèvre. Ces ingrédients possèdent chacun leur action spécifique sur le visage, le corps et les cheveux » détaille-t-elle. « Sava Soapmaking », le nom de la société qu’elle a choisi utilise surtout de l’huile végétale et la saponification se fait à froid et à la main. « Bien sûr que j’ai fait de maints essais avant de pouvoir se lancer dans la commercialisation. Je me fais aider par des groupes de savonniers sur les réseaux sociaux et en un an d’activités, je pense avoir trouvé ma voie » ajoute Rolande Sharon Bekamisy.

Vanille

Les clients et surtout clientes de «Sava Soapmaking» sont installés à Sambava, dans les régions Sava, Diana, à Antananarivo et hors-frontières telles que la France et l’Allemagne. Pour l’entrepreneure, ce n’est pas le nombre de clients qui compte, c’est la qualité de ses produits. La production tourne autour de cent savons par type. Ce n’est ni mensuelle ni hebdomadaire mais varie en fonction de la vente. Quand le stock se retrouve entre vingt à vingt-cinq morceaux, elle recommence la fabrication de cent savons.

« Tout est artisanal et je suis fière de pouvoir utiliser des matières disponibles dans ma région et dans le pays. Le défi pour moi désormais est d’améliorer la commercialisation des savons car ce n’est pas évident du tout, le conditionnement, la distribution et la vente » reconnaît-elle. De temps à autres, la jeune savonnière se fait aider par son époux. L’autre blocage est cette période de pandémie couplée par la chute du prix de la vanille. Les clients et les futurs clients ne ressentent pas tellement le besoin d’acheter du savon. Mais Rolande Sharon Bekamisy ne baisse pas les bras pour autant, elle est prête à aller de l’avant et de toujours s’améliorer dans son métier.

Dans le futur, elle ambitionne d’accéder à l’échelle industrielle de fabrication de savons dont les actifs nettoient, purifient et vivifient les visages, les corps et les cheveux des clients.