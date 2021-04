Dotation d’engins – La région Diana se prépare

Selon la promesse du chef de l’État, Andry Nirina Rajoelina, un pack complet d’engins sera mis à la disposition de chaque région. Mais celle-ci devra en un an, réaliser des travaux de construction et de réhabilitation de routes estimées entre 200 et 250 kilomètres.

Afin de mieux les préparer à toute éventualité sur le terrain, six conducteurs d’engins nouvellement recrutés vont suivre une formation pour se familiariser avec ces engins, conformément à la consigne présidentielle. Ils ont quitté la capitale du Nord, vendredi soir, pour rejoindre Antananarivo. Le programme de formation s’étalera sur dix jours, le temps qu’arrive la deuxième vague de cette dotation.

Avant leur départ, le gouverneur Daodo Arona Marisiky les a reçus dans son bureau, Place Kabary. À l’occasion, il a rappelé que la formation de ces nouvelles recrues signifie la concrétisation du « Velirano » (défi) lancé par le Président, plus particulièrement celui sur la décentralisation effective. « La vraie décentralisation consiste à équiper les régions pour qu’elles puissent mener des projets de développement régionaux axés sur la construction des routes à la place des pistes impraticables, afin d’obtenir des bénéfices socioéconomiques consistants. Et l’arrivée de ces engins sera une grande opportunité pour elles », affirme-t-il.

Il a ajouté que la formation de ces employés est d’une importance capitale pour la région Diana, dans la mesure où elle permettra d’avoir une main-d’œuvre qualifiée et plus efficace, pour un meilleur rendement dans un court laps de temps.