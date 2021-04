Covid-19 Atsimo Andrefana – Des décès non officialisés

Le rapport journalier de la Télévision Malagasy de samedi dernier souligne deux décès pour Atsimo Andrefana. Trois autres décès ont été annoncés officiellement à la télévision nationale, de mardi à jeudi, la semaine d’avant. Cinq décès de ce fait en dix jours.

Seulement, des habitants rapportent que des décès de Covid-19 sont bien plus nombreux que ceux annoncés officiellement. « Il y eut un malade chez nos voisins. Il est décédé quelques jours après et tout le monde dit qu’il est mort de la Covid-19. Les proches du défunt l’ont enterré le lendemain » raconte une mère de famille habitant le quartier de Mahavatse.

Un autre témoin rapporte qu’un membre de sa famille a juste pris un malaise et le lendemain il a quelque peu toussé et le soir il est décédé. Il suffit de voir le nombre de gens qui sillonnent les rues de Toliara avec des cercueils ou des femmes avec des « lambahoany » sur les hanches, tradition locale en cas de décès d’un proche, qui venaient d’assister à une cérémonie funéraire. Nombreux malades ne viennent pas se faire soigner à l’hôpital pour de nombreuses raisons. Ils décèdent sans tambour battant avec les risques qu’encourent leurs proches.

Oxygène

« Le nouveau cas de variant de la Covid-19 est imprévisible. Il y a des gens qui ne présentent pas du tout de formes de comorbidité mais qui décèdent suite à des complications respi­ratoires après quelques heures » renseigne un médecin. Seuls ceux qui décèdent en milieu hospitalier sont pris en compte dans le bilan officiel et rapportés à la TVM. Il n’y a pas encore de système d’enregistrement des morts à domicile. Et rien que dans la journée d’hier, onze nouveaux cas de Covid-19 sont signalés officiellement pour Atsimo Andrefana, treize la veille et quatorze vendredi.

L’hôpital Manarapenitra de Mitsinjo est débordé par les malades alors qu’il n’a que quelques bouteilles d’oxygène. Le générateur d’oxygène est indiqué en attente de réparation. Le CHU Antanambao en possède aussi quelques unes. Le centre d’accueil chez les Sœurs à Belemboka a été transformé en centre de traitement de Covid-19 mais manque cruellement de matériel.