Confinement – Privés d’eau et de sortie

Alors qu’Antananarivo est entré dans le confinement total, samedi, l’approvisionnement en eau a été coupé, pendant plusieurs heures, dans plusieurs quartiers de la capitale. Non préparés à cette coupure, des clients de la Compagnie de production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama) n’avaient pas de réserve d’eau chez eux. Ils étaient, pourtant, difficiles de sortir de chez soi pour aller chercher l’eau dans une borne fontaine fonctionnelle.

Les forces de l’ordre pourchassaient ceux qui se trouvaient dans la rue, sans motifs valables. Ceux qui ont pu sortir étaient obligés de marcher à pied un ou deux kilomètres avec un bidon rempli d’eau. « Nous avons dû aller à pied jusqu’à Androndra pour chercher de l’eau dans une borne fontaine », témoignait un habitant à Ambohimiandra. À Anjana­hary, une famille a été con­trainte d’acheter plusieurs bouteilles d’eaux minérales, pour cuire les nourritures et pour faire la vaisselle.

Une panne technique est survenue à Mandroseza, samedi. C’est ce qui a causé cette coupure d’eau, selon une source auprès de la Jirama. L’approvisionnement n’a repris que dans l’après midi du samedi. Les ménages qui s’approvisionnent en eau dans les bornes fontaines ont également rencontré, un autre problème en plein confinement. Les bornes fontaines son t fermées samedi e t dimanche. « Le responsable du fokontany de notre quartier a interdit l’ouverture de la borne fontaine. Heureusement, il a accepté de l’ouvrir. Mais on ne pouvait remplir que trois bidons. Cela suffisait très peu pour la cuisine, la vaisselle, les toilettes, mais on devait s’accommoder avec le peu qu’on avait », s’est plaint un habitant d’Androndra.

Ces personnes demandent que les bornes fontaines soient toujours disponibles pendant le confinement. « L’eau est un besoin essentiel, on ne doit pas nous interdire de nous en ravitailler », réclament-elles.