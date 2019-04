Zone sud de l’Océan Indien – Manœuvre militaire internationale à Diana

Un exercice effectué par les cinq pays de l’océan Indien a eu lieu dans la Diana. Il a eu pour objectif de renforcer les liens de coopération et d’échanges entre les forces armées.

L’édition 2019 de l’exercice militaire multinational, baptisé « Varatraza 2019», organisé par les Forces armées dans la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI) et l’Armée malgache, a officiellement pris fin mercredi à Antsiranana, après neuf jours de manœuvres dans plusieurs endroits de la Diana.

Cet exercice avait comme objectif de développer l’interopérabilité des forces armées des pays membres de la Commission de l’océan Indien (COI) dans le cadre de la projection d’une force multilatérale rapidement disponible, en vue de répondre à une crise régionale et de valoriser les dimensions interalliées et interarmées.

Une grande cérémonie militaire s’est tenue sur la Place de l’Indépendance pour marquer cet évènement. La manœuvre, à la fois « interalliée » et « interarmée », est, d’une part, le résultat d’un partenariat entre les pays participants. Elle constitue, d’autre part, une occasion pour rappeler à la population et aux autorités civiles, tant malgaches qu’étrangères, les liens étroits qui unissent les pays de la zone Sud de l’océan Indien.

Multiples défis

C’était pour la première fois que cette place a été encombrée par presque mille deux cents militaires issus des forces de la zone océan Indien. En fait, cet exercice a vu la participation des militaires malgaches, français, seychellois, comoriens et mauriciens.

La cérémonie a débuté par la revue des troupes effectuée par des chefs militaires conduits par le vice-amiral Louis de Padou Ranaivoseheno, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Elle a été suivie par la prise de parole et s’est terminée par le défilé militaire. Mais, comme le temps dans la région a été influencé par la tempête tropicale modérée Kenneth, la pluie était aussi de la fête. Aucun avion n’a pu survoler la place. Mais le reste de la cérémonie s’est déroulé comme prévu, avec la participation des militaires du Groupe tactique interarmes composé de la légion étrangère, des 1er et 2e RFI, le 1 /RM7, de l’unité DLEM Mayotte, des Seychellois et des Mauriciens au défilé commandé par le colonel Johnson Ratolojanahary.

Le général de brigade Eric Vidaud, commandant supérieur des FAZSOI a mis un accent particulier sur l’importance de cet exercice. Selon lui, il concrétise des efforts pour préserver la sécurité et pour faire face aux multiples défis.

Le chef de l’état-major général de l’Armée malgache, le général de division Lucien Théophile Rakoto­nirina a tenu à remercier tous les participants à cet exercice.

« Vous avez tous déployé beaucoup de moyens dans le but de partager des expériences, d’échanger les savoir- faire, de renforcer les capacités opérationnelles de nos armées respectives dans le cadre de la coalition», a-t-il affirmé.