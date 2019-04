Tennis de table – Jeux des îles – Trois expatriés retenus

La Fédération malgache de tennis de table a publié, à l’issue d’un test final, la liste des pongistes retenus pour représenter le pays aux Jeux des Iles. Trois expatriés figurent dans la sélection finale.

Liste définitive. La Fédération malgache de tennis de table est l’une des premières à dévoiler officiellement les heureux sélectionnés qui défendront les couleurs nationales aux Jeux des Iles à l’île Maurice.

Comme l’a déjà annoncé ses dirigeants ainsi que l’équipe technique, « la sélection nationale pour les Jeux est cette fois rajeunie ». Nous priorisons la relève, et les meilleurs, lors des trois dernières années, ont été retenus », selon les explications du président de la Fédération malga­che de tennis de table, Jean Herley Ambinintsoarivelo.

En tout cas, ces jeunes ont été rodés durant le premier regroupement et ont été surtout testés lors de l’épreuve d’évaluation décisive, au terme des trente jours de regroupement. Outre les locaux, trois expatriés ont été sollicités pour renforcer la sélection nationale.

La liste des retenus a été dévoilée après le test final du mercredi 18 avril, dernier jour du premier regroupement. Douze pongistes, six joueurs et six joueuses défendront les couleurs nationales aux Jeux de Maurice.

Deux expatriés, en l’occurrence Jonathan Nativel et Stephen Ravonison, figurent dans la sélection masculine. Ce sera une deuxième participation pour Nativel qui a déjà brillé en remportant la médaille d’or en simple aux Jeux des Seychelles en 2011.

Rajeuni

Depuis ce week-end, Jona­than Nativel a représenté le pays au championnat du monde à Budapest Hongrie, en compagnie du numéro un local, Setra Rakotoarisoa. Ce champion national en titre se hisse en tête du classement à l’issue du test final de la semaine passée.

La sélection est composée, en ossature, de jeunes. Les trois autres qui complètent la liste sont Zo Nan­drianina Razafindra­lamboa, alias Lino, Tacko Rinauld Lefitri­niaina et Luciano Randrianan­toandro. L’unique expatriée dans la sélection féminine est Vony Ange Randriantsoa, cham­pionne de France cadette et titulaire aussi de quelques titres européens.

Cinq joueuses locales ont été retenues à l’issue du test final, à savoir la vétérane Rondro Rajaonah, cham­pionne nationale en titre, aux côtés des jeunes comme Harena Voniarilanitra, Santariniaina Ranarijaona, Sarobidy et Niantsa Randria­narisoa. Ces jeunes pongistes ont déjà toutes disputé et brillé aux Jeux des Iles des jeunes ou les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des sports de l’océan Indien.