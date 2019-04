Rivo Rakotovao – « L’annulation du décret est la suite logique à l’avis de la HCC »

En réaction à la convocation d’un référendum pour une révision de la Constitution par l’Exécutif, le président du Sénat a requis l’avis de la HCC sur l’opportunité de cette démarche. N’écartant pas l’éventualité de requérir l’annulation du décret présidentiel, Rivo Rakotovao indique que le parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), dont-il est membre, s’apprête, néanmoins, à s’engager dans cette nouvelle bataille électorale. Entretien.

L’Express de Madagascar. En tant que président du Sénat, quelle est votre réaction face à l’initiative de réviser la Constitution ? Une révision qui vise, notamment, la suppression de la Chambre Haute.

Rivo Rakotovao. La Constitution, selon moi, prévoit les institutions que sont la Présidence de la République, la Primature, l’Assemblée nationale, le Sénat et la Haute cour constitutionnelle (HCC), pour qu’il y ait une séparation des pouvoirs, mais aussi, un balisage réciproque de leurs pouvoirs respectifs. Suite à la décision de l’Exécutif de convoquer un référendum pour réviser la Constitution, mon devoir, en tant que président du Sénat, c’est d’avoir demandé l’avis de la HCC sur la conformité à la Loi fondamentale de cette initiative.

Ne serait-ce pas déjà une forme d’opposition à l’initiative de l’Exécutif ?

Non, ce n’est pas du tout le cas. Nous n’en sommes pas encore là. étant chef d’institution, j’estime que cette demande d’avis est une démarche nécessaire pour l’apaisement politique et social. C’est pour cela que la loi a octroyé la prérogative de saisir cette Cour, à un chef d’institution. Nous constatons que les débats foisonnent sur l’opportunité ou non de cette révision, ou encore, sur le moment et la forme de la convocation. Maintenant, attendons ce qu’en dira la HCC. En tout cas, je m’en tiendrai à son avis.

Le Président de République a, également, requis l’avis de la HCC sur son pouvoir de convoquer, directement un référendum, sans passer par le Parlement. Qu’en pensez-vous ?

C’est une bonne chose pour la vie démocratique et républicaine du pays. Cela contribue à enrichir la pluralité d’idées et matérialise la séparation des pouvoirs. Ce n’est pas pour cela qu’il y a un affrontement. Dans pareille circonstance où il y a un vif débat, je pense, toutefois, que l’avis de la HCC est nécessaire. C’est à elle de trancher vis-à-vis des dispositions constitutionnelles.

Pourquoi vous en remettre à une interprétation de la HCC ?

J’ai demandé l’avis de la Cour sur l’interprétation des articles 104, 161, 162 et 163 de la Constitution. J’espère juste que l’avis de la HCC contribuera à dépassionner les débats et renforcer l’apaisement dans le pays. J’espère, aussi, qu’elle permettra à tous les acteurs, notamment, politiques de décider de manière éclairée de la posture à adopter ou encore, les démarches à engager. Plusieurs interrogations se posent, comme par exemple, concernant le jumelage du référendum et des législatives. Permettra-t-il à la population d’assimiler les questions qui lui seront posées pour la révision de la Constitution vu le temps qui reste ? Mais il y a également la conformité de la démarche aux termes de la Loi fondamentale.

La HCC a donné sa réponse à votre demande d’avis et celui du Chef de l’état par la même occasion. Que comptez-vous faire après cet avis ?

La Cour a donné son avis. Une décision qui, en mon sens est très claire. Maintenant, il est question de savoir si l’Exécutif compte ou non maintenir son intention de procéder à un référendum. Il ne faut pas oublier que le décret de convocation est déjà adopté et en vigueur.

Envisageriez-vous, dans ce cas, d’engager une action portant sur la constitutionnalité de ce décret, ou son annulation ?

Requérir l’annulation de ce décret est une suite logique à l’avis de la HCC. Il faudra, cependant, voir les voies prévues par les dispositions constitutionnelles et légales. En tout cas, il faut toujours prendre en compte que toute démarche doit contribuer à une régulation et l’apaisement de la vie politique et institutionnelle. En tant que chef d’institution et acteur politique, je prendrais toujours mes responsabilités jusqu’à la limite de ce que la loi permet.

La suppression du Sénat au motif qu’il s’agit d’une institution budgétivore est l’un des objets de la révision voulue par l’Exécutif…

Je respecte le point de vue et les arguments du Président de la République. C’est un de ses arguments de campagne lorsqu’il était candidat à la présidentielle. Je ne suis, toutefois, pas d’accord avec lui, surtout sur le fait qu’il s’agisse d’une institution budgétivore. Cela fait soixante ans que le Sénat existe à Madagascar.(…) La pluralité d’idées est nécessaire à la vie démocratique et le développement.

Le HVM est-il prêt pour cette bataille politique, déjà il est quelque peu absent dans les législatives ?

(…) Le parti y prendra nécessairement part. Nous devons faire part de nos idées sur le sujet. Si les raisons de la révision de la Constitution ne sont pas claires, nous allons militer pour faire voter « Non». Mais nous n’en sommes pas encore là. Il s’agit de connaître ce que l’Exécutif compte faire, où il veut en venir concrètement. Le pouvoir parle de décentralisation effective. Cela est déjà souligné par la Constitution.(…) Il s’agit d’une volonté politique.

Pourquoi la précédente administration dont vous étiez l’un des ténors ne l’a pas fait ?

En partie, par manque de volonté politique. C’était un sujet de discorde entre les membres de l’Exécutif de l’époque. Il y a, aussi, la question des moyens. L’état n’a pas assez de budget pour allouer les moyens suffisants aux collectivités décentralisées.