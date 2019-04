Référendum – La HCC soulève un vice de procédure

L’avis de la Cour constitutionnelle publié, hier, pourrait barrer la route à l’organisation d’un référendum, en mai. La HCC estime que le Président ne peut soumettre directement à la population, le vote d’un texte constitutionnel.

Rigide. C’est ainsi que la Haute cour constitutionnelle (HCC) qualifie la Constitution de cette quatrième République. Ceci, selon ses explications, « puisqu’elle prévoit elle-même une procédure spéciale pour sa révision (…) pour éviter que la loi fondamentale ne soit révisée trop facilement et trop fréquemment (…) et impose certaines limites et restrictions à l’exercice du pouvoir de révision (…) ».

La HCC indique donc, que la révision de la Constitution « relève exclusivement de son titre VI, c’est-à-dire des articles 161 à 163 ». Une phrase tirée du considérant 9 de l’avis de la Cour d’Ambohidahy, publié, hier, sur son site web. Un avis qui laisse entendre un vice de procédure dans l’adoption par le conseil des ministres spécial de vendredi, du décret de convocation des électeurs pour un référendum constitutionnel, le 27 mai.

L’avis d’hier, est une réponse aux requêtes faites par Andry Rajoelina, président de la République, et Rivo Rakotovao, président du Sénat. Le premier a requis le point de vue de la Cour sur son « pouvoir de soumettre directement au peuple le vote d’une loi constitutionnelle par voie référendaire ». Le second, lui, a demandé un avis d’interprétation, notamment, des articles 104, 161, 162 et 163 de la Constitution.

Consultation ou ratification

Compilant dans un seul avis les réponses à ces deux requêtes, la HCC souligne, entre autres, que « le président de la République dispose du droit d’initiative référendaire en matière de révision de la Constitution, sous réserve du respect de l’ensemble des prescrits constitutionnels prévus par le titre VI de la Loi fondamentale ».

Outre l’explication avancée au considérant 9, cité précédemment, la Cour ajoute à son considérant 13 que « (…) selon les dispositions de l’article 162, le référendum à lui seul ne suffit pas pour la ratification mais constitue un complément du vote du Parlement ». Pour la HCC, le chef de l’État dispose, certes, du droit d’initiative pour l’organisation d’un référendum, mais seulement en matière de « consultation ou de ratification ».

La HCC souligne alors, qu’une révision de la Constitution nécessite le respect de la procédure prévue au titre VI du texte. « Aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse », prévoit son article 161. La Cour d’Ambohi­dahy soutient qu’il lui appartient d’apprécier la réalité d’un cas de nécessité impérieux.

À la lecture de la Loi fondamentale, l’initiative de révision est prise soit par le président de la République en conseil des ministres, soit « aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers ». Un projet ou une proposition de révision doit, ensuite être élaboré et « doit être approuvé par les trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le projet ou la proposition de révision ainsi approuvé est soumis à référendum », ajoute l’article 162 de la Constitution.

L’avis de la HCC publié, hier, indique que la délégation du pouvoir de légiférer dont jouit, actuellement, le Président de la République « ne peut pas couvrir le pouvoir constituant dérivé du Parlement », qui est prévu par l’article 162 de la Constitution. « La délégation du pouvoir de légiférer (…) signifie transfert temporaire du pouvoir législatif du Parlement au président de la République, et non pas de tous ses pouvoirs », et ne concerne donc, pas « la loi référendaire », souligne la HCC.

Rajoelina accuse le coup

« Toutes les décisions que j’ai prises l’ont été dans le souci de l’intérêt de la population et du développement rapide du pays. J’ai, également, fait le serment de respecter scrupuleusement la Constitution. C’est ainsi, que j’ai demandé l’avis de la HCC sur l’intention d’organiser un référendum. Je respecte son avis, publié le 25 avril », telle est la première partie de la réaction du Président de la République, suite à la publication d’hier, par la Cour d’Ambohidahy.

Le Chef de l’Etat reste, toutefois, quelque peu évasif sur ses intentions, suite à cet avis, étant donné que le décret de convocation des électeurs pour un référendum, le 27 mai, est déjà acté. À la lecture de la réaction présidentielle publiée sur sa page Facebook et son compte Twitter, des observateurs pensent que l’acte règlementaire adopté en conseil des ministres spécial, vendredi, serait annulé. Dans une publication sur la page Facebook de la présidence de la République, dans la nuit de jeudi, il a été indiqué que « l’avis de la HCC permettra de décider de la trajectoire à suivre ».

Dans sa réaction d’hier, Andry Rajoelina a juste ajouté, « j’ai fait des engagements solennels devant la population, pour l’amélioration de son avenir. Il est alors légitime que je me tourne vers elle pour requérir son avis. Malheureusement, la décentralisation effective pour le développement local, devra attendre. L’intérêt supérieur de l’Etat et l’amélioration des conditions de vie de la population devraient être au dessus des querelles politiques ».