Mode – La styliste Jaomatana fait de l’humanitaire

Rendre les femmes autonomes s’inscrit dans les devises de la styliste Jaomatana. Elle entame son projet d’agrandir un orphelinat à Toamasina et procède à une collecte de fonds.

Armer les femmes pour le développement. Tel est le projet que Jaomatana souhaite entreprendre à moyen terme. Aussi, l’artiste organise-t-elle, en collaboration avec l’association TESMA de Toamasina, une soirée de levée de fonds devant la mairie, sur le côté gare, le samedi 27 avril à partir de 17 h.

« L’argent récolté servira à financer le projet d’agrandissement du centre Akany Mandresy sis à Tanambao V à Toamasina. Ce centre existait depuis seize ans et s’occupait d’une vingtaine d’orphelins. Trois jeunes femmes ont pu reconstruire leur vie grâce à ce centre et m’ont formulé leur souhait d’avoir une formation professionnelle en broderie et en couture, dans le but d’apprendre par la suite aux autres. Nous devrons tout d’abord agrandir le centre et mettre en place les infrastructures nécessaires », précise la grande figure de la mode malgache. Elle présentera deux de ses collections pour l’occasion, « Ny Antsika » à base de lambahoany, et « Rêveries d’elles ».

Ce projet est né de la rencontre à Paris de la styliste avec Sef Akbaraly, le fondateur du centre Zanatany qui s’occupait d’Akany Mandresy.

Unir nos forces

Leur vision de la situation à Madagascar les a poussés à unir leurs forces pour être plus efficaces. Jaomatana a effectué une visite du centre et a formulé son projet sur papier. Lors de sa participation au Nosy be Jazz Festival, pendant le weekend pascal, Sef Akbaraly a fait le déplacement. Ce dernier est intervenu devant l’assistance en présentant une vidéo de leur projet commun. « En tant que Zanatany, j’honore le vivre ensemble. Et mettre en place des moyens, pour que les autres puissent acquérir de bonnes bases afin d’assurer leur avenir. Il s’agit de promettre des lendemains meilleurs pour tous. Je vous sollicite à venir nombreux à cette soirée. Sinon, vous pouvez consulter notre site web Akany Mandresy pour ceux qui veulent apporter leur pierre à l’édifice », souligne-t-il.

Avec des artistes responsables comme Jaomatana, la mode trouve une autre vocation en contribuant à l’épanouissement de ses prochains.