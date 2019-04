Deux évadés introu­vables

Plusieurs jours après leur évasion de la prison d’Am­batomasina, à Maroan­tsetra, deux derniers fugitifs demeurent introuvables jusqu’à maintenant. Leurs trois coéquipiers ont été capturés vivants par la gendarmerie et les agents pénitentiaires, tandis qu’un autre a été châtié à mort par le fokonolona.

Six auteurs de larcins arrêtés

Après avoir fait les poches des passants aux 67ha et commis un larcin, six hommes ont été pris dans les mailles du filet de la police, le 18 avril. Verbalisés au commissariat du septième arrondissement, ils auraient reconnu leurs actes pour lesquels ils seront déférés au Parquet, selon les informations recueillies.

Un taxi-brousse quitte la route

Un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter, en direction de Marovoay, a fait une sortie de route, sur la RN 4, au niveau d’Ankarafantsika, le 17 avril vers 4h 30 du matin. Le chauffeur aurait roulé un peu trop vite, selon les témoignages des passagers. Le véhicule a été arrêté par le talus. Toutes les personnes à bord sont indemnes.