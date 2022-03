Tourisme dans l’Atsimo Andrefana – Les lignes intérieures à ouvrir à d’autres compagnies

L’inquiétude est à son comble.Les opérateurs touristiques de la région Atsimo Andrefana se sont réunis et ont décidé d’adresser une lettre ouverte au ministre du Tourisme. Ils se posent des questions sur le renforcement de la fréquence des vols intérieurs Antananarivo-Toliara, assurés par Tsaradia.

« Le nouvel avion promis par Tsaradia sera-t-il mis en service avant le démarrage de la saison » se demandent les opérateurs. Ils proposent alors l’ouverture des liaisons domestiques à des compagnies aérienne s étrangères. « …Compte-tenu des difficultés traversées par la compagnie nationale, ne seraitil pas profitable au tourisme d’ouvrir ces lignes à des compagnies étrangères ?… » écrivent-ils.

Les acteurs du tourisme demandent également la reprise urgente de la ligne aérienne La Réunion-Toliara, assurée par Air Austral. Faute de conditions claires de la part des autorités, des voyageurs, peu rassurés, annulent leur déplacement pour Toliara. La lettre par ailleurs, fait part d’une proposition d’ouverture vers l’Afrique du Sud.

Ils demandent à remettre sur table des pourparlers pour des vols ou des bateaux de croisière entre Madagascar et l’Afrique du Sud.Les acteurs du Tourisme martèlent que le secteur ne pourra plus survivre à une année de plus de « disette ».

« Nous nous permettons d’adresser les observations et les propositions sur les conditions et les circonstances de la reprise…Il est urgent d’annuler l’obligation de quarantaine des arrivées internationales à l’aéroport d’Ivato. Le confinement de 48h raccourcit drastiquement le séjour des touristes et pénalise l’accès à une région reculée comme la nôtre avec la mythique Route nationale 7, qui a pris un sérieux coup après le récent passage des cyclones… ».