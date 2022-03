Tennis U14 – Mitia Voavy Andraina et Nicolas Fays battus en quarts

Fin de parcours pour nos représentants. Après avoir brillé pendant les deux tours précédents, les championnats d’Afrique U14 pour la délégation malgache, Mitia Voavy Andraina et Nicolas Fays, en terre égyptienne ont pris fin hier. Ils ont tous les deux été battus au stade de quarts de finale de la compétition.

Mitia Voavy Andraina a été vaincue en 2 sets (4/6, 3/6) par l’Égyptienne Hassan Asaad Farah, tête de série numéro 3 du tournoi, tandis que Nicolas Fays s’est incliné en 2 sets également (2/6, 1/6) devant le Marocain Ali Missoum tête de série numéro 2 du tournoi. Le coach des joueurs malga­ches, Loïc Frappat, explique: « C’est un beau parcours même si nous sommes déçus. Actuellement, nous sommes à la place où nous devons être.

Le constat est globalement le même pour les deux quarts finalistes, voire même pour les quatre joueurs. Nous avons des joueurs avec de très belles qualités de balles, mais pour l’instant, pas de bons joueurs de tennis. Il leur manque encore cette capacité à se faire mal sur le terrain et le cardio qui va avec. Ainsi que davantage de méchanceté positive. De ce que j’ai pu observer, la différence est là. Les joueurs d’en face ne sont pas toujours très bons techniquement, mais ils sont prêts à faire des 3 points sans prendre le moindre risque et en courant partout sur le terrain. Ils ne lâchent rien. Le discours doit être là et leur prise de conscience aussi », conclut-il.