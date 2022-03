Précipitations – Bouchons après les fortes pluies

Après moins d’une heure de pluie, les rues d’Antananarivo se transforment en cours d’eau. Plusieurs véhicules ont été piégés sous les eaux.

Pas de « dégâts majeurs », affirme le chef de corps des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna, après les pluies qui se sont abattues dans la ville d’Antananarivo, ces deux derniers jours. Mais ces fortes pluies ont, une fois de plus, perturbé le quotidien des riverains. L’eau est montée dans plusieurs quartiers pendant quelques heures.

« On n’a pas pu sortir de notre lieu de travail, à l’heure où il est prévu que nous terminions notre journée. On a dû attendre pour pouvoir rentrer chez nous », témoigne Sidonie, vendeuse à Besarety.

De nombreuses personnes ont été bloquées dans les embouteillages. « Il m’a fallu deux heures pour rejoindre Mahamasina, en partant d’ Antanimena », indique un riverain. Les bouchons ont été causés par la pluie. Les routes se sont transformées en lit de rivière. Plusieurs véhicules sont tombés en panne. Leurs moteurs ont pris l’eau. La montée des eaux se répète, chaque fois qu’il pleut dans la ville d’Antananarivo. Même après une demi-heure de pluie, les quartiers de Besarety, d’Andravoahangy, d’Antanimena, de Tsaralalàna, d’Andrefan’Ambohijanahary, entre autres, sont « inondés ». Les riverains commencent à s’y habituer, peut-être.

Danger

Pourtant, cette montée des eaux est dangereuse. Trois enfants ont perdu la vie à Anjanahary et à Ambatobe, emportés par les ruissellements des eaux de pluie, au début de ce mois. A cause de la faible capacité d’absorption d’eau dans la ville d’Antananarivo, les eaux de pluie atteignent très vite les zones basses. Alors que les systèmes d’évacuation sont défectueux. D’où la transformation des routes en cours d’eau, après seulement une demi-heure de fortes pluies. La ville d’Antananarivo restera sous les eaux, à chaque précipitation, si les responsables restent les bras croisés. Le curage régulier des canaux d’évacuation d’eau ne suffit plus pour prévenir la montée des eaux. Il faudra raser les constructions qui bouchent les évacuations d’eau et réaliser des grands travaux d’extension et de réhabilitation des systèmes d’évacuation.