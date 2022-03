Photographie – Rijasolo primé par le « World Press Photo »

Une belle consécration pour ce photojournaliste de talent qu’il est, le travail de longue haleine du photographe Rijasolo sur sa découverte des « Dahalo » du Sud de Madagascar, vient d’être récompensé par un prix prestigieux décerné.

C’est avec une grande fierté que ses consœurs et confrères dans le milieu du journalisme ont accueilli la bonne nouvelle hier, tandis que fidèle à lui-même, Rijasolo continue de faire preuve d’humilité. Un immense honneur, c’est ainsi que se décrit en effet de sa part cette belle récompense qui vient de lui être attribuée par les sommités du journalisme et du photojournalisme international.

Grâce à son travail exceptionnel, qui se distingue aussi bien par les difficultés auxquelles il a dû faire face pour le réaliser que la teneur du message qu’il met en avant parla splendeur de ses photos, Rijasolo est récompensé par le prestigieux « World Press Photo ». Un sacre international pour l’artiste, photographe et journaliste qu’il est donc, qui à travers cette vision d’auteur qu’il promeut à travers la photographie a su apporter plus de visibilité aux diverses réalités et faits sociaux qui animent la Grande île. Intitulé « La guerre des zébus », le projet de Rijasolo expose à travers des clichés en noir et blanc les difficultés de la population rurale du Sud et de l’Ouest de Madagascar, qui y est confrontée à la violence et au pillage quotidien de son précieux bétail à bosse, le zébu. Le tout renforcé par un conflit complexe d’intérêts humains différents, souligné par la violence, des problèmes environnementaux et économiques.

Style photographique et documentaire

Dans son analyse,l’illustre jury du « World Press Photo» salue unanimement le travail de Rijasolo pour son engagement, mais aussi sur la portée de son travail aussi bien à Madagascar, que partout ailleurs, surtout sur le continent Africain.

« Le jury a choisi ce projet, parce que le montage et le séquençage multicouches du projet mettent en évidence l’ambiguïté des bons et des mauvais acteurs. L’imagerie rend hommage à une longue tradition de photojournalisme malgache, utilisant un style visuel épique pour donner de la dignité à une histoire », évoque entre autres le communiqué du jury du « World Press Photo ».

Avec près de deux décennies de carrière dans le photojournalisme, Rijasolo privilégie à chaque fois l’homme comme acteur principal de ses clichés. Il se plaît toujours à retranscrire en image une vive émotion, parle biais d’un portrait subtil à l’image de son illustre mentor Pierrot Men. « C’est pour moi une réelle consécration être connaissance pour ce reportage que j’ai débuté en 2013, où j’ai pu enfin exprimer mon style photographique et documentaire. Une récompense ne tombe pas du ciel. Le travail et la constante remise en question de ce travail sont, de mon point de vue, à la base de toute réussite. Le travail se construit et s’affirme aussi grâce aux personnes que l’on rencontre dans son parcours professionnel et je suis plus que reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu durant cette aventure », souligne Rijasolo. Lauréat de la troisième édition du prestigieux Prix Paritana qui récompense les talentueux artistes contemporains malgaches, il est l’un de ces photographes qui aime conjuguer action et contemplation à travers l’objectif de son appareil. Un homme de culture, passionné par ce métier et cet art qu’il pratique qu’est la photographie, Rijasolo fait la fierté de tous ses pairs.