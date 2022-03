Motocross – Kawasaki compte sur Randy

Le pilote officiel Kawasaki-CT Motors se présente comme l’un des prétendants les plus sérieux à la victoire finale, ce dimanche, pour le deuxième rendez-vous du championnat MX.

Après le coup d’envoi à An­tsirabe, en février, le championnat de Madagascar de moto tout-terrain « MX » retrouve la capitale. Le circuit d’Ambatolampy-Ambohi­dava accueille le « MX Kawasaki », ce dimanche. La marque japonaise comptera sur son pilote officiel, en grande forme actuellement, pour lui offrir la victoire.

Tous les voyants sont au vert pour Randy Rakotoa­rimanana. Le pilote officiel de l’écurie Kawasaki-CT Motors a troqué son habituelle KXF-250 pour une KXF-450 cette année. Il y a deux semaines, il a signé sa première victoire à Anta­netibe-Mahitsy. C’était lors de l’Endurance CRAM, première manche du cham­pionnat « enduro/endurance ».

Ce dimanche, il visera un premier succès dans l’autre tableau, à savoir le cham­pionnat « MX ». Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur une machine nettement plus puissante, avec laquelle il est de plus en plus à l’aise au fil des semaines.

Le vice-champion national peut également se reposer sur une autre motivation. En effet, la course prendra place sur le terrain de cross d’Iarivo Moto Club, dont il est membre. De quoi booster encore un peu plus son mental.

Duel alléchant

Ce MX Kawasaki présage une belle bagarre. Le tenant du titre et vainqueur de la première manche à Antsirabe, Marco Preve, ne va certainement pas faire de la simple figuration. Le duel s’annonce des plus alléchants entre le pilote officiel Husqvarna100 % Moto et son homologue de la Team Green.

En vue de cet évènement, Iarivo Moto Club a procédé à des travaux importants sur son circuit. Le terrain d’Ambo­hidava est aujourd’hui plus large et plus rapide. Plus aérien et plus spectaculaire également avec le rajout de quelques sauts.

Plus technique aussi avec l’aménagement de plusieurs doubles. Bref, le tracé fait peau neuve. Ce qui pimentera encore un peu plus la course.

Le circuit se trouve derrière l’aéroport d’Ivato. Pour y accéder, il suffit de prendre la sortie vers Ambodi­fasina au milieu de la rocade Tsarasaotra, puis d’emprunter la route traversant le village d’Ambatolampy Tsimahafotsy. Route qui vient juste d’être rénovée et recouverte de pavés par le gouvernorat d’Analamanga.