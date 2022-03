Meurtre de Danil Radjan – Lionel Lelièvre sera extradé ce jour

Il n’y a eu aucun pourvoi en cassation après l’acquittement au bénéfice du doute de Lionel Lelièvre et ses coaccusés pour le meurtre de Danil Radjan. Il est sorti de Tsiafahy et sera extradé ce jour.

Episode 2 auquel se fie la partie civile. La Justice française enquêtera à son tour Lionel Lelièvre, PDG de la société de gardiennage COPS, soupçonné du meurtre avec préméditation du Français d’origine indienne, Danil Radjan.

La famille de la victime a simultanément saisi le Parquet d’Antananarivo et celui de Paris. Mais le tribunal français doit attendre l’épuisement de la procédure malgache, suivant les règles de la litispendance, avant de commencer la sienne.

Maintenant, Madagascar est définitivement dessaisi de l’affaire après les soixante-douze heures prévues par la loi pour un pourvoi en cassation. Parce qu’il n’y en a pas depuis l’arrêt rendu lundi, les accusés acquittés ont été libérés.

Hier, Me Njivasoa Nathalie Rambeloson, avocate de Lionel Lelièvre s’est rendue en personne à Tsiafahy et a assisté à sa sortie et son escorte assurée par des éléments de la brigade criminelle et ceux de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol).

« Lionel n’est pas menotté. Au contraire, il est bien traité », décrit Me Nathalie qui s’occupera jusqu’au bout de l’affaire.

Notifié

L’ex-légionnaire Lionel a été transporté jusqu’au Parquet, à Anosy, pour être notifié de son mandat d’arrêt international lancé par la Justice française.

Aux dernières nouvelles, il sera extradé vers la France ce jour. Son billet d’avion a été acheté il y a quelques jours. Il est prêt à comparaître au tribunal de son pays d’origine.

Ses collègues malgaches ont poussé un ouf de soulagement en revenant auprès de leurs familles respectives, hier.

Pour rappel, l’assassinat imputé à Lionel et aux trois cadres de sa société COPS, a eu lieu le 19 septembre 2020. La victime, Danil Radjan, a été retrouvé mort sous l’escalier de son appartement situé dans l’enceinte d’un centre commercial, à Ivandry. Les quatre accusés ont été acquittés au bénéfice du doute lors de leur procès du 2 juin 2021. Le jugement a fait l’objet d’une cassation. Les présumés coupables ont été renvoyés devant des juges nouvellement composés, au début de cette semaine. Ils ont encore été acquittés au bénéfice du doute, et ce, faute de preuve tangible.

Des bras armés son t venus tenter d’arracher Lionel des mains des gardes pénitentiaires, dès sa sortie de la salle d’audience. Ils ont prétexté l’exécution du mandat d’arrêt international pour commettre des violences. Un affrontement a été évité de justesse, grâce à l’intervention de l’avocat général et du président d’audience.