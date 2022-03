Matériaux de construction – ABC partenaire de Bricorama fait cap vers l’Est

Inauguration officielle du nouveau showroom de ABC partenaire de BRICORAMA hier dans la capitale du Betsimisaraka. Une illustration de la relance économique.

Après Antananarivo en 2021, un nouveau magasin résultant du partenariat entre ABC, entité du Groupe SIRR Madagascar et Bricorama, géant français du bricolage, fait peau neuve à Toamasina. Les acteurs du secteur du bâtiment et les particuliers de la ville portuaire peuvent désormais profiter des meilleures expertises en construction et aménagement. Une solution de produits de qualité à un prix imbattable pour tous travaux de construction, de rénovation, d’aménagement et de décoration est exposée dans un showroom de près de 2000 m².

« Ce partenariat d’envergure s’inscrit dans une volonté d’offrir aux consommateurs, la possibilité d‘accéder à des références de qualité aux normes européennes, et ce, jusqu’à leur mise en œuvre » n soulignait déjà Feride Ismael, Président Directeur Général du groupe SIRR, lors du lancement du partenariat ABC Bricorama en octobre 2021. Cette volonté est, désormais, de mise sur la Côte-est.

Cette implantation permettra de créer, sur le plan région al, de nouve au x emplois à travers notamment l’optimisation des compétences de ressources humaines sur la ville du Grand Port. Des formations leur seront également dispensées afin de respecter les produits et services de qualité, normés, exigés par cette alliance ABC-Bricorama.

Dans une volonté certaine de pouvoir proposer aux villes voisines de la région de Toamasina des produits de qualité, et pour lesquels la demande est grandissante ; le nouveau magasin ABC partenaire Bricorama permettra de fournir qualitativement toutes les régions qui, précédemment, devaient se rendre à Antananarivo pour leurs besoins.